Tempesta d’amore: anticipazioni puntate dal 28 Ottobre al 3 Novembre

Tempesta D’amore: anticipazioni da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre. Cosa succederà? I due dispersi finalmente faranno ritorno a casa?

Durante la scorsa settimana abbiamo visto Christoph Saalfed ed Eva, la moglie di Robert, lottare per sopravvivere. I due sono ancora in mezzo al nulla circondati da neve, freddo gelido e minacciosi animali. A Tempesta D’Amore si respira aria di grande preoccupazione. Tutti temono che i due dispersi siano morti e la speranza, quindi, di ritrovarli va via via svanendo. Valentina però, ha ricevuto dei segni dal cielo (dalla sua madre defunta, Miriam) ed è convinta che Eva sia viva. Avrà ragione? Jessica, intanto,ha fatto di tutto per ottenere la custodia di sua figlia ma le cose purtroppo si sono messe male anche per Paul. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate!

Lunedì 28 ottobre: Eva e Christoph? La determinazione della ‘piccola’ Valentina

Al Fürstenhof danno ormai per morti Eva e Christoph ma Valentina però non demorde. Nelle puntate precedenti, la ragazza ha visto sua madre in sogno ed è convinta che sia viva. Per questo spinge Joshua e Robert a non perdere le speranze. Così i due, insieme a Denise, decidono di avventurarsi e di partire per andare a cercare Eva e il signor Saalfed che, intanto, combattono per sopravvivere. I due pensano di essere arrivati ormai alla fine, le loro condizioni sono molto precarie. Jessica, intanto,è determinata a riprendersi sua figlia e per questo cerca di convincere l’addetto dell’Ufficio Minori. L’estetista cambia addirittura atteggiamento per sembrare più seriosa, per la sua piccolina è disposta a tutto. Werner ed André capiscono di essere nei guai così studiano un piano per salvarsi. André si reca nella stanza di Annabelle per cercare il documento con la firma falsificata ma viene colto con le mani nel sacco!

Martedì 29 ottobre: Joshua, Robert e Denise riportano i due dispersi a casa, sani e salvi

A Tempesta D’Amore accade qualcosa di meraviglioso. Joshua, Robert e Denise riescono a trovare Eva e Christoph e a riportarli a casa. Valentina scoppia di felicità nel rivedere sua madre e tutto il Fürstenhof è in festa. Quando i due rimettono piede nell’hotel Christoph sembra molto cambiato. Torna Boris che, preoccupato, desidera riabbracciare suo padre e vedere come sta. Denise, però, è un po’ preoccupata come suo fratello. Annabelle gli fa coraggio, è certa che Christoph si rimetterà presto. Jessica, intanto, è alle prese con Marko Krum, l’assistente sociale. Riuscirà a convincerlo e ad ottenere la custodia di Luna? Robert può finalmente passare del tempo con sua moglie, i due sono più innamorati che mai ma Eva sembra molto pensierosa. Intanto, il Dottor Michael riceve una visita dalla polizia. Cosa sarà successo?

Mercoledì 30 ottobre: Christoph ed Eva si scambiano strani sguardi…cosa succede?

Denise sembra molto felice accanto ad Henry. Mentre passa del tempo con lui e si diverte tra la neve c’è qualcuno, che da lontano, la osserva: Joshua. Il ragazzo ha perso per sempre la donna di cui è innamorato? Christoph ed Eva, dopo essere ritornati al Fürstenhof, finalmente si ritrovano faccia a faccia. I loro sguardi e le loro espressioni sono, però, molto strane. L’esperienza che hanno vissuto insieme non si può lasciare alle spalle. Robert ringrazia Christoph per quello che ha fatto per sua moglie. Henry continua la sua festosa campagna elettorale e viene aiutato da Natascha Schweitzer che intanto passa un po’ di tempo con la piccola Luna, la ‘sua’ Felicitas. Henry presenta Denise ai cittadini di Bichlheim come la sua futura moglie. La ragazza ne resta stupita. Christoph riprende a suonare il piano ed Eva, in silenzio, si ferma ad ascoltarlo.

Giovedì 31 ottobre: Joshua e i dispetti ad Henry, il candidato sindaco di Bichleim

Christoph Saalfed si è trasformato in un leone buono. L’uomo parla con Hildegard e la ringrazia per il lavoro che svolge per l’Hotel, inoltre, le domanda perdono se qualche volta ha maltrattato suo marito. Annabelle, insieme al signor Werner, riunisce tutto lo staff del Fürstenhof e fa un annuncio che riguarda suo padre e la direzione. Denise, che non ne sapeva nulla, si arrabbia ed attacca la sorella ribadendo di non credere alle sue parole. Si accende una rivalità? Christoph passa del tempo con suo figlio Boris. La verità è che all’uomo non interessa più niente dell’hotel. Natascha e Michael si prendono cura di Luna, per un po’ dovranno tenerla loro. Almeno fino a quando l’Ufficio Minori non prenderà una concreta decisione sull’affidamento. I due scoppiano di gioia. Jessica parla con Henry di Luna e di quello che sta accadendo. Joshua sente una piccola parte della loro conversazione ma capisce qualcosa di sbagliato. Il ragazzo si diverte a fare i dispetti al candidato sindaco!

Venerdì 1 novembre: Annabelle e Denise, presto sarà guerra tra le due sorelle?

Paul discute con la signora Schweitzer per una strana lettera che ha trovato. E scopre che Jessica ha corrotto Nadine pur di arrivare al suo obiettivo. Il ragazzo è inorridito. La vita di Eva è tornata ad essere quella di sempre con sua figlia Valentina e con suo marito Robert, che non fa altro che sorprenderla. Al contrario, invece, Christoph sembra aver cambiato del tutto rotta. All’uomo non interessano più gli affari ed Annabelle è in lizza per prendersi tutto. Denise però non ci sta. I rapporti tra le due sorelle s’incrinano. Le due prima sembrano trovare un punto in comune, poi però le cose cambiano. È guerra? Eva inizia a soffrire di attacchi di panico. Paul sente la mancanza di Romy, che è partita e mette in chiaro le cose con Jessica: le probabilità di riavere Luna, per lei, sono pari a zero.

Sabato 2 novembre: Accade qualcosa di inaspettato, scatta il bacio tra Denise e Joshua

Di ritorno a Bichlheim, Romy incontra Jessica che le rivela di star attraversando un periodo difficile perché non riesce a riabbracciare la sua bambina. La ragazza così parla con Paul che decide di dare una possibilità all’estetista: potrà finalmente passare del tempo con Luna. Jessica è felicissima. Intanto, al Fürstenhof cresce la preoccupazione per lo stato di salute di Eva. La donna soffre di continui attacchi di panico e viene visitata anche dal Dottor Michael. Robert è in pena per lei e il Dottor Niederbühl gli consiglia di consultare uno specialista. Anche Christoph, quando scopre tutto, cerca di aiutare Robert. La situazione sentimentale di Denise si complica. La ragazza pensa di essere innamorata di Henry ma…accade qualcosa di inaspettato. Denise litiga con Joshua e i due finiscono per scambiarsi un bacio!

Domenica 3 novembre: Michael, Natascha e Fabien e l’addio alla piccola Luna

Robert passa del tempo con sua moglie e le fa coraggio. Le cose sembrano andare leggermente meglio. Denise è in crisi e pensa a quello che è successo. Joshua, intanto, racconta tutto a Paul: ha baciato la ragazza che ama. Il figlio di Robert crede di potersi riprendere Denise ma, più tardi, si accorgerà che non è così. Joshua, infatti, la vedrà baciare Henry e ballare con lui alla festa alla birreria. Christoph continua a tenersi lontano dagli affari dell’hotel ed entra anche un po’ in confidenza con Alfons. Per la famiglia Niederbühl si sta avvicinando un momento molto particolare. Michael, Natascha e Fabien dovranno separarsi presto dalla piccola Luna. Questo crea in loro un grande dispiacere. Paul e Romy vanno a riprendersi la bambina. Eva esce ma lascia il cellulare a casa. Ciò crea una gran preoccupazione in Robert e Valentina che corrono a cercarla.