Tempesta D’amore: anticipazioni puntate dal 21 al 27 Ottobre 2019

Tempesta D’Amore: anticipazioni da lunedì 21 a domenica 27 Ottobre. Eva e Christoph verranno ritrovati? Ecco cosa succederà

Durante la scorsa settimana abbiamo visto i personaggi di Tempesta D’amore in gran difficoltà. Il potente Christoph Saalfeld ha avuto un terribile incidente aereo mentre viaggiava verso la Romania con Eva, la moglie di Robert Saalfeld. Fortunatamente i due si sono salvati ma si sono ritrovati in mezzo al nulla tra le macerie del mezzo su cui viaggiavano, il freddo gelido e il pericolo ‘lupi in agguato’. La loro scomparsa ha dunque creato tantissima ansia nei familiari di entrambi e quando si è scoperto che cosa era capitato Joshua ha iniziato a sentirsi in colpa. Il ragazzo infatti aveva visto il pilota dell’aereo, suo conoscente, ingerire strane pasticche e molto probabilmente si trattava di droga. Intanto, mentre Tina sembra aver finalmente trovato l’amore, la coppia formata dal Dottor Michael e Natascha Schweitzer ha dovuto attraversare una momento decisamente negativo. Michael infatti ha scoperto che Felicitas è la figlia di Jessica e Paul! Ed è infuriato con sua moglie che per un lungo tempo glielo ha nascosto. Cosa succederà nei prossimi episodi? Beh, non ci resta che scoprirlo!

Lunedì 21 Ottobre: Valentina riceve un messaggio dal cielo

L’aria continua ad esser tesa. Robert è in collera con Joshua. Se il ragazzo avesse fermato il pilota, Eva e Christoph non sarebbero neppure saliti su quell’aereo. I due si trovano ancora nel capanno e nessuno riesce a localizzarli. Al Fürstenhof si iniziano a perdere le speranze di rivederli ancora vivi. Tina intanto si rende conto di essersi davvero innamorata e decide di seguire il suo cuore che la porta da Ragnar, le cose però non sono così semplici. Valentina, che vive un momento di pura tristezza, riceve un messaggio dal cielo: una piuma che le manda sua madre Miriam. La ragazzina capisce che Eva è viva e non morta come tutti temono. La speranza si riaccende.

Martedì 22 Ottobre: Joshua minacciato da Annabelle

A Tempesta D’Amore Jessica rivuole sua figlia Luna, ma purtroppo le cose per lei si complicano. Michael infatti ha deciso di affidare la bimba solo al suo papà, Paul. L’estetista tenta di chiedere aiuto a Romy ma purtroppo trova una porta chiusa. Natascha Schweitzer e suo marito rimarranno in contatto con l’Ufficio Minori proprio per restare sempre aggiornati sulla piccola Luna. Riuscirà Jessica a riavere sua figlia? Certo che Paul ha ragione ad essere in collera con lei. Annabelle tiene sotto pressione il povero Joshua minacciandolo ed intanto cerca di fare le veci di Christoph. Sfortunatamente però la perfida bionda fa una brutta scoperta. Christoph ha affidato la procura a Denise per poterlo rappresentare in sua assenza! Alfons riabbraccia la sua Hildegard, la dolce coppietta è finalmente riunita.

Mercoledì 23 Ottobre: Paul si riprende la piccola Luna

Valentina finalmente riacquista la speranza di riabbracciare presto Eva. La piuma che sua madre le ha inviato dal cielo le è stata di grande aiuto. Paul finalmente si riprende sua figlia anche se Annabelle tenta di mettergli i bastoni tra le ruote. Intanto, il giovane non riesce proprio a perdonare Jessica. Hildegard prova invano a tranquillizzare l’estetista dell’hotel ma sa benissimo che la situazione che l’attende non è semplice. Paul parla con Joshua e gli racconta che insieme a Romy ha trovato 500 franchi nella spazzatura. Che si tratti dei soldi ‘rubati’ alla nobile ospite dell’hotel a cui era sparito il portafogli? Sembra proprio di si. Il piano malefico di Annabelle, che ha tentato di mettere nei guai la figlia di Robert, inizia a venire a galla.

Giovedì 24 Ottobre: Annabelle e il segreto dei fratelli Saalfed

Annabelle scopre il segreto di Werner ed André. I due fratelli hanno infatti falsificato una firma sull’atto di vendita delle quote. La figlia di Christoph Saalfeld studia un piano malefico per tentare di rovinare entrambi. Ora che conosce ciò che nascondono potrà tenerli in pugno. Natasha e Michael non riescono proprio a staccarsi totalmente da Luna così, spesso e volentieri, vanno a farle visita da Romy e Paul. La coppia ha un gran desiderio ma purtroppo si rende conto di non poterlo esaudire. Devono rassegnarsi, ormai la bambina ha una famiglia ed è tra le braccia del suo vero padre. Eva scopre che Christoph ha organizzato un piano con Annabelle per poter rimanere solo con lei. L’uomo è costretto a raccontarle tutta la verità, i due discutono.

Venerdì 25 Ottobre: Christoph scompare nel nulla

Eva è preoccupata perché Christoph, dopo aver litigato con lei, è uscito e non è più tornato. La donna inizia a temere il peggio. Robert è deciso a far fuori Annabelle per questo riunisce gli azionisti per una votazione, tra di loro c’è anche Denise. La ragazza dice a sua sorella che proverà ad aiutarla ma purtroppo i voti negativi contro di lei sono in maggioranza. La dark lady così decide di agire e rivela a Werner di essere a conoscenza del segreto che nasconde con suo fratello. Romy ha paura di non poter essere una buona madre per Luna e per questo ne parla con Tina. La giovane ha dei sensi di colpa anche nei confronti di Jessica. Eva pur avendo poche forze decide di uscire per cercare Christoph. Joshua inizia a pensare ad un riavvicinamento verso Denise.

Sabato 26 Ottobre: Valentina non perde la speranza

Michael si ritrova a discutere con Jessica e Paul nel bel mezzo del bosco. Purtroppo la posizione di Paul finisce per incrinarsi, perderà a piccola Luna? Il dottore infatti potrebbe chiedere la revoca dell’affidamento. Annabelle e Werner continuano a litigare. L’uno mette sotto pressione l’altro. Sembra una guerra infinita anche perché entrambi sono due persone molto potenti. Purtroppo al Fürstenhof arriva una tragica notizia sui due scomparsi. Valentina però cerca di rimanere speranzosa, è convinta che riabbraccerà Eva. Intanto, la moglie di Robert dopo un lungo e difficoltoso cammino riesce a trovare Christoph. Purtroppo però l’uomo è in cattive condizioni e per entrambi inizia una dura lotta alla sopravvivenza.

Domenica 27 Ottobre: Denise tra due fuochi, Henry o Joshua?

Al Fürstenhof la speranza di rivedere Christoph ed Eva ancora vivi si sta spegnendo. Valentina però continua a ripensare al sogno in cui incontrava sua madre in una strana capanna. Che cosa voleva dirle Eva? Denise si trova in grosse difficoltà. La giovane artista si ritiene incapace di fare le veci di suo padre ed ha paura di commettere qualche errore. La ragazza riceve l’ausilio di Joshua ed Henry che le stanno sempre accanto. Henry in cuor suo, però, nutre tanta tristezza. È ormai quasi certo di star per perdere la donna che ama. Denise sembra rendersene conto. Paul e Jessica riescono finalmente a mettersi d’accordo e cercano di non litigare. Entrambi infatti meritano di stare con la piccola Luna. Peccato che Michael rappresenti per loro un vero e proprio ostacolo.