Tempesta d’amore: anticipazioni da lunedì 9 a domenica 15 dicembre

Tempesta d’amore: anticipazioni puntate da lunedì 9 a domenica 15 dicembre

La scorsa settimana a Tempesta D’Amore ne abbiamo viste di ogni! Eva è tornata dall’Italia e finalmente ha deciso di affrontare i due uomini che le occupano il cuore: Robert e Christoph. Da quanto si è visto, però, la donna è più propensa a fare un passo verso suo marito che, però, è rimasto sconvolto quando ha scoperto del tradimento. Chissà se questa coppia reggerà fino alla fine oppure no! Intanto, Henry ha scoperto il gran inganno della perfida Annabelle. La ragazza finge di non vedere da un occhio così può attrarre ancor meglio Joshua nella sua rete allontanandolo da Denise. Il veterinario pur sapendo tutto ha deciso di mantenere il silenzio e di non dire nulla alla sua fidanzata. Che prova d’onestà! Ragnar, invece, deve salvare la sua azienda. Per farlo però è stato costretto a flirtare con Solveig, la figlia di un uomo che potrebbe aiutarlo e finanziarlo. Ciò ha infastidito Tina che, però, è certa che il suo fidanzato non la tradirebbe mai. Natascha, intanto, fa guerra con Michael. La donna, per ottenere una prestigiosa parte, deve prendere ben 20 chili ma suo marito, essendo un medico, non sopporta vederla mentre s’ingozza di ogni tipo di schifezze! Ma scopriamo cosa succederà in questa seconda settimana di Dicembre…

Lunedì 9 Dicembre: Denise nella confusione più totale!

Tina, pur essendo fiduciosa nei confronti del suo fidanzato, inizia ad avere tantissimi dubbi. Natascha le consiglia di mettere Ragnar alla prova però lei proprio non ci riesce. Ad un certo punto, però, la giovane esplode e dice tutto al suo fidanzato. Teme che lui cada nella rete di Solveig e che vada oltre a quello che sembra un semplicissimo flirt! Il ragazzo ci rimane molto ma molto male! I due così finiscono per discutere e la situazione si fa tesa. Denise, dopo aver incontrato Joshua ed essersi resa conto di provare ancora qualcosa per lui, decide di parlare con Henry. La ragazza però non sa che il veterinario la sta ingannando insieme ad Annabelle, che fa finta di non vedere da un occhio!

Martedì 10 Dicembre: Solveig scopre l’inganno di Ragnar!

Come avete visto durante la scorsa settimana, Bela ha scritto una lettera d’amore per Romy. La ragazza l’ha letta e si è commossa anche se ha poi detto al ragazzo che purtroppo non ricambia i suoi sentimenti. La cosa divertente è che a trovare la lettera ora sarà Paul! Il personal trainer però non si arrabbierà ma anzi darà dei consigli amichevoli a Bela che, a sua volta, fraintenderà! Il piano di Ragnar intanto crolla. Purtroppo Solveig non è così ingenua e capisce che il giovane la sta ingannando. L’islandese dovrà dire addio per sempre alla sua azienda? Le conseguenze di tale gesto potrebbero colpirlo duramente.

Mercoledì 11 Dicembre: Denise scopre che Henry è un ragazzo disonesto!

Da quando è tornata dall’Italia, Eva sembra avere le idee chiarissime: non vuole perdere suo marito e per salvare il matrimonio è disposta davvero a tutto! Per questo motivo propone a Robert di sottoporsi ad una terapia di coppia. Jessica, dopo il funerale dello zio, torna a Bichlheim. L’estetista ha ricevuto un orologio a cucù in eredità. Delusa lo regala a Paul sperando che almeno possa piacere alla piccola Luna. La donna non sa che in realtà quel monile nasconde un gran segreto. Grazie a Joshua, Denise ha scoperto che il suo fidanzato è disonesto ed ha fatto ricattare il suo predecessore Sandler per ottenere l’elezione a sindaco. La ragazza così, furiosa, corre ad affrontarlo!

Giovedì 12 Dicembre: Ragnar e il patto segreto con André alle spalle di Tina

Robert accetta di andare in terapia di coppia ma ad una condizione: se non funzionerà lui ed Eva divorzieranno. La loro relazione è quindi davvero in bilico. Che peccato! Intanto, Ragnar fa un patto segreto con André. Il giovane ha ottenuto i soldi da Solveig ma Tina non deve saperlo. Per questo André dovrà fingere di essere stato lui a darglieli. Lo chef accetta di buon grado. Intanto Henry ammette davanti a Denise di aver fatto ricattare il suo precedessore, dicendo però che l’uomo è in realtà una persona corrotta che non si merita di diventare sindaco di Bichlheim. Denise non sembra esser convinta al 100%.

Venerdì 13 Dicembre: Ragnar cade in una scarpata e rischia di morire!

Ragnar annuncia a Tina che finalmente ha soldi per salvare la sua azienda ma che purtroppo deve subito tornare in Islanda. La chef quindi prende una drastica decisione: lei e Tommy lo seguiranno e lasceranno Bichlheim! Felicissimo, il giovane corre a comprarle l’anello di fidanzamento. Aria di nozze a Tempesta D’amore! Intanto però Tina scopre che i soldi li ha ricevuti da Solveig e non da André come invece le è stato detto. La ragazza si arrabbia e litiga telefonicamente con Ragnar. Il giovane a causa della rabbia cade in una scarpata e perde l’anello. Hildegard vuole realizzare uno dei sogni di suo marito: fare una gita in una macchina d’epoca. Peccato, però, che affittarne una costi un occhio della testa. La donna opta per un altro tipo di veicolo. Come la prenderà Alfons?

Sabato 14 Dicembre: Denise fa una brutta scoperta su Christoph Saalfed, suo padre!

Ragnar è scomparso e Tina continua a pensare al tradimento. Quando si fa sera e il giovane non torna a casa, la chef si preoccupa e va a cercarlo. Farà in tempo per salvargli la vita? Robert ed Eva si preparano ad affrontare la prima seduta delle terapia di coppia. Denise, però, becca suo padre confabulare con il terapista e le viene su un sospetto. Alfons ed Hildegard si rendono conto che la lista dei loro desideri è quasi tutta piena per questo decidono di fermarsi. Aiuteranno qualcun altro!

Domenica 15 Dicembre: Tina e Ragnar organizzano le loro nozze super speciali!

Denise è furiosa con suo padre, ha scoperto che sta manipolando il terapista che ha preso Robert ed Eva in cura! Così decide di affrontarlo. Christoph ammette tutto ma spiega le sue motivazioni. Per la ragazza non esistono ragioni, è davvero delusa da suo padre. Tina ha salvato Ragnar. Il ragazzo viene ricoverato in ospedale e lì con la sua fidanzata parla di matrimonio. Ha un’idea: nozze doppie con Henry e Denise!