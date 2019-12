Tempesta d’amore: anticipazioni dal 16 al 22 dicembre, un grande ritorno!

Tempesta d’amore: anticipazioni puntate da lunedì 15 a domenica 22 dicembre

La settimana appena uscita, per buona parte dei personaggi di Tempesta d’Amore, è stata abbastanza burrascosa. Infatti, abbiamo visto Denise fare una pesante scoperta su Henry e finire col discutere con lui, Robert avere ancora problemi con Eva e Tina bisticciare con Ragnar a causa dell’entrata in scena di Solveig. Una donna che ha tentato in tutti i modi di sedurre l’aitante islandese. Quindi, ancora una volta questa soap opera tedesca ha saputo tenere il pubblico col fiato sospeso. Cosa accadrà nella prossima settimana? Beh, ci saranno altre liti! E Robert ed Eva prenderanno una decisione definitiva…purtroppo non si prospetta nulla di buono! A Bichlheim poi tornerà un personaggio storico! Chi è? Beh, per sapere tutti i dettagli non vi resta che continuare a leggere!

Lunedì 16 dicembre: Denise fa un’importante scoperta su suo padre

Il francobollo che Bela ha trovato nel vecchio pendolo dello zio di Jessica aveva un gran valore. Peccato, però, che l’estetista e Paul nel contenderselo l’abbiano strappato! Il personal trainer dell’hotel, così, in collera con Jessica le impedisce di vedere la piccola Luna. I due finiscono così di nuovo sul piede di guerra. Per salvare il loro matrimonio, Robert ed Eva hanno deciso di affidarsi alla terapia di coppia. Lo specialista che li ha in cura, però, confabula con Chiristoph Saalfed e Denise inizia a rendersene conto.

Martedì 17 dicembre: Tina e Ragnar, problemi con la data delle nozze

Tina e Ragnar hanno deciso di sposarsi. I due sono innamoratissimi e prima di lasciare Bichlheim vogliono fare il grande passo: convolare a nozze. Peccato però che per la scelta della data sorgono alcuni problemi. La chef inizia a temere che non potrà sposare l’uomo che ama prima di partire per l’Islanda ma lui trova una soluzione. Ragnar infatti scopre che nella settimana seguente c’è una data libera, proprio prima del matrimonio di Henry e Denise. I due quindi dovranno organizzare la cerimonia in fretta. Ci riusciranno?

Mercoledì 18 dicembre: Eva scopre che Christoph ha manipolato il terapeuta

Grazie all’aiuto di Denise, Eva scopre che Chirstoph ha manipolato il terapeuta a cui, lei e suo marito, si erano affidati. Furiosa, la donna affronta l’uomo e durante la lite gli tira una bella sberla in pieno viso. Saalfed ci rimane malissimo perché sa di aver perso, probabilmente per sempre, la donna che ama. Così, preso da un attacco d’ira distrugge la sua camera da letto. Insomma, a Tempesta d’Amore volano letti e comodini! Intanto Eva corre da Robert e gli racconta che cosa è accaduto. Riuscirà la coppia a fare finalmente pace?

Giovedì 19 dicembre: Christoph Saalfed ripudia sua figlia Denise

Christoph Saalfed ce l’ha a morte con sua figlia. Denise, infatti, ha rivelato ad Eva che l’uomo stava manipolando il terapeuta. Per questo motivo l’uomo decide di ripudiarla. Denise, però, non si lascia abbattere dalle parole e dalla scelta dell’uomo ma, anzi, gli risponde che per lei sarà sempre suo padre. Fino alla fine dei suoi giorni. Ciò ovviamente fa la felicità di Annabelle che non vede l’ora di sbarazzarsi definitivamente di sua sorella. Per Chirstoph però le cose vanno via via complicandosi. Perché Robert, dopo aver scoperto la verità, corre da lui e lo aggredisce fisicamente.

Venerdì 20 dicembre: Robert si riavvicina a sua moglie ma qualcosa va storto

La partenza di Tina giova ad Andrée. Christoph, infatti, gli promette che quando la ragazza si sarà ormai trasferita in Islanda potrà prendere il suo posto nella prestigiosa cucina dell’hotel. Eva e Robert finalmente si riavvicinano. La passione tra i due si riaccende, ma quando l’uomo si ricorda che sua moglie è stata con Christoph Saalfed si blocca. Forse, non riuscirà mai a superare questo tradimento.

Sabato 21 dicembre: a Tempesta d’Amore torna un personaggio storico

Dopo quello che è successo, Robert prende una decisione: non è più il caso di stare insieme ad Eva. I due coniugi, così, decidono di separarsi e ciò fa la disperazione della giovane Valentina. Eva però ricorda alla ragazzina che sarà sua madre per sempre e che non la lascerà mai sola. Tina e Ragnar litigano, le cose si mettono male proprio qualche giorno prima del matrimonio. A Tempesta d’Amore torna un personaggio molto amato: Nils! E l’uomo non è solo!

Domenica 22 dicembre: Tina e Ragnar finalmente convolano a nozze!

È finalmente arrivato il giorno delle nozze di Tina e Ragnar! La sfortuna, però, perseguita così tanto i due che la coppia è portata a pensare che al matrimonio andrà tutto storto. Nils, che è tornato a Bichlheim insieme a Desirée, vuole fare alla donna una proposta importante. Peccato, però, che l’ex personal trainer dell’hotel si rende conto di ricevere solo segnali negativi. Natascha deve cantare al matrimonio di Tina, è il suo regalo per gli sposi. La donna però, si ricorda il disastro fatto quando andò a cantare l’inno nazionale ed inizia a preoccuparsi. Intanto, Jessica continua ad occuparsi dell’aspetto fisico di Bela. Vuole aiutarlo!