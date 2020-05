Tempation Island: Pieraccioni, appello al programma. Mennoia risponde

Tempation Island, Leonardo Pieraccioni fa un appello al programma: pronta risposta di Raffaella Mennoia

La quarantena non ha fatto perdere l’umorismo a Leonardo Pieraccioni che nelle scorse ore è spuntato su Instagram con un video esilarante, chiamando in causa Temptation Island, fortunato reality estivo prodotto da Maria De Filippi che tornerà anche quest’anno, nonostante la pandemia. L’attore e regista toscano ha veicolato un filmato in cui, scherzosamente, si è candidato ad entrare nella rosa dei tentatori del programma di Canale 5. Immediata la replica di Raffaella Mennoia, braccio destro di Queen Mary nonché persona con ruoli decisionali all’interno della redazione della trasmissione targata Mediaet.

Pieraccioni: “Questo è un appello pubblico. Quest’anno vorrei fare il tentatore a Temptation Island”

“Questo è un appello pubblico. Quest’anno vorrei fare il tentatore a Temptation Island”, ha dichiarato Pieraccioni su Instagram, immortalandosi in un breve filmato in cui è apparso in accappatoio e con il capello ballerino. Un gesto spassoso che ha trovato la pronta replica di Raffaella Mennoia. “Ti aspettiamo”, il commento dell’autrice televisiva a cui ha fatto eco, con le medesime parole, il profilo ufficiale del reality. Anche Elisabetta Soldati, che cura la comunicazione di Maria, si è sbilanciata a favore del regista con un “Magari!”.

Temptation Island tornerà ma non si sa quando e come. Intanto continuano le selezioni per formare il cast

Mediaset e la produzione dello show hanno confermato che Temptation Island andrà in onda quest’estate, nonostante la pandemia. Resta, però, da capire quando il reality verrà trasmesso e in che modo viste le procedure da rispettare per evitare nuovi contagi di coronavirus. Al momento la comunicazione vicina alla trasmissione ha solamente confermato la nuova edizione, senza specificare come, nel concreto, si svilupperà. A breve dovrebbero giungere i dettagli. Nel frattempo continuano i casting per selezionare i concorrenti. E attenzione, c’è un nuovo candidato: Leonardo Pieraccioni.