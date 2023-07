Tempation e segreti: “Telecamere ‘remotate’ e i 120 provini blindati”

Nel cuore di Temptation Island. Raffaella Mennoia, che per chi non lo sapesse è il braccio destro di Maria De Filippi nonché la curatrice e autrice del reality show di Canale Cinque, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni come viene concretamente confezionato il programma. Una chiacchierata che ha svelato diverse curiosità sulla produzione e sulla scelta delle coppie. Alquanto interessante anche la modalità con cui avvengono le riprese in quanto permettono alla trasmissione di restituire una certa spontaneità delle persone che si mettono in gioco.

Temptation, ascoltate 120 coppie. Mennoia: “Perché non mostriamo i provini”

Capitolo cast. I provini iniziano a marzo e durano circa tre mesi. Per l’edizione in corso sono state individuate 120 coppie ‘potenziali’. Raffaella Mennoia ha parlato con tutte queste in prima persona e alla fine, con l’aiuto degli altri autori, ne ha scelte 7. “La cosa importante è incontrare le coppie e osservarle perché c’è una sensazione che mi arriva subito e che poi condivido con gli autori”, ha spiegato.

E cosa fa la differenza nel scegliere una coppia piuttosto che un’altra? “A volte una frase basta a fare la differenza”. La Mennoia ha inoltre narrato perché non è mai stato mostrato pubblicamente un provino: “Non abbiamo mai mostrato i provini perché le cose che ci vengono dette sono davvero riservate e private”. In una tv in cui tutto viene mostrato, a Temptaion si predilige la ‘sottrazione’. Si manda in onda al massimo un bacio, se succede altro lo si fa immaginare ma non lo si trasmette. Motivo?

“Noi non facciamo vedere molto, nel racconto c’è una linea narrativa che si fonda sull’immaginazione di quello che succederà. Significa che non si vede niente più di un bacio. Ad esempio nella storia di Gabriela e Giuseppe si è vista solamente una porta chiusa. Le altre edizioni in giro per il mondo sono molto più esplicite in alcune situazioni. Noi pensiamo non ce ne sia bisogno, non va urtata la sensibilità di chi guarda”.

Le telecamere “remotate” di Temptation Island

La curatrice di Temptation ha inoltre rivelato un aspetto assai interessante relativo al come vengono svolte le riprese del programma. “Usiamo telecamere “remotate”, non come quelle degli altri reality. I partecipanti sanno benissimo che ci sono, ma non ce le hanno in faccia. E questo concede più relax mentale”. In effetti non è un dettaglio da poco. Si prenda L’Isola dei Famosi in cui ogni tanto si vedono i cameram alle calcagna dei naufraghi. Naturale che la persona ripresa sappia benissimo di essere filmata. E va da sé che si perda un bel po’ di spontaneità.

Raffaella Mennoia commenta l’ipotesi di Temptation Winter

Ai palinsesti Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha parlato dell’ipotesi non remota di un’edizione di Temptation invernale. “Una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male…”, ha commentato la Mennoia.

Auditel e corna: così la gente si appassiona a Temptation

Largo ai dati Auditel. Temptation Island sta raccogliendo risultati più che ottimi facendo segnare più del 25% di share. “I dati di ascolto – ha dichiarato l’autrice – non sono mai scontati. Per di più siamo stati fermi una stagione e questo è un programma che va in onda solo per sei puntate all’anno e non ha una lunga storia. Saltando l’edizione 2022 le aspettative sono cresciute anche se nel frattempo il pubblico poteva essersi appassionato a qualcos’altro. Invece è stato ben contento di questo ritorno”.

Infine la Mennoia ha spiegato cosa secondo lei cattura il pubblico: “Penso che la gente si appassioni non tanto per vedere le corna, o fino a un certo punto. Le persone vogliono vedere se quella coppia ce la farà a sopravvivere alle tentazioni. Non tifa perché due si lascino, ma perché tornino insieme”.