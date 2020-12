Televoto ‘truccato’ al Grande Fratello Vip: riscoppia il caso, come funziona

È esploso il caso televoto truccato al Grande Fratello Vip. Il pubblico di Twitter, irriducibile fedele alla diretta h24 del programma, è sul piede di guerra e vuole risposte dalla produzione. Per riuscire a farsi ascoltare oggi gli utenti hanno mandato in tendenza un hashtag che dice tutto: #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP. Con più di diciottomila tweet, questo hashtag è primo in tendenza in Italia in questo momento. In realtà i riflettori si sono accesi su questo argomento già lunedì sera, dopo la puntata del GF Vip con Alfonso Signorini. Nella stessa puntata Rosalinda è risultata la più votata da casa smentendo di fatto l’opinione maggiormente diffusa sui social. Perché se è vero che esistono molte fan delle Rosmello è altrettanto vero che sui social si leggono molti più commenti contro di loro che a favore.

Per questo vedere Adua risultare la più votata ha insospettito tutti. Lunedì sera è esploso il caso dei voti dal Brasile, ma non è finita qui perché non solo arrivano voti dall’estero, vietati dal regolamento, ma molti sarebbero anche voti fake. Nel caso dei voti dall’estero, inoltre, il regolamento viene raggirato usando delle VPN che impediscono la geolocalizzazione della connessione. In più c’è un vero e proprio sistema alla base di questi televoti cosiddetti truccati, un sistema che le fan brasiliane del GF Vip conoscono molto bene e non lo nascondono. Ma è un sistema che è largamente diffuso anche tra i fandom italiani di altri concorrenti, non solo di Dayane e Rosalinda.

La polemica delle email temporanee era già nata su Twitter con i Gregorelli, fan di Pierpaolo ed Elisabetta, ma non ci fu tutto questo trambusto. Al momento quindi il pubblico chiede a gran voce che il Grande Fratello Vip intervenga per invalidare i voti fake e i voti provenienti dall’estero. Il popolo brasiliano infatti è un accanito sostenitore di Dayane Mello ed è pronto a difendere chiunque le stia accanto nella Casa. Quindi anche Rosalinda. Anche la bufera sui voti dall’estero però è cosa nota. La stessa Rosalinda infatti era stata salvata dagli spagnoli nella nomination in cui è stata eliminata Franceska Pepe.

Se da una parte quindi c’è la questione voti dall’estero, dall’altra c’è quella dei voti fake. Ma come funzionano? Ci sono delle chat su Telegram in cui i fandom si organizzano per votare in massa i loro protetti. Lo fanno con delle email temporanee, quindi fasulle, che vengono generate su appositi servizi con l’unico scopo di iscriversi poi sul sito del Grande Fratello e votare a dismisura il concorrente. Sono email che poi spariscono nel giro di breve tempo e che non corrispondono a dei nomi e cognomi, quindi a delle persone reali. Per chi non fosse in grado di giostrarsi con queste email temporanee ci sono inoltre dei video tutorial in cui si spiega come fare. Oppure una persona si incarica di creare questi account fake e successivamente mette a disposizione di tutti un elenco di email e password da usare per votare.

Navigando su Twitter, comunque, si possono trovare screenshot presi da gruppi Telegram in cui si organizzano per votare un po’ tutti i concorrenti, quindi non solo le Rosmello. Ma è pur vero che sono molti di più gli screenshot in cui ci si organizza per votare Adua e Dayane. Soprattutto scritti in lingua portoghese, quindi provenienti dal Brasile. Cosa decideranno di fare il Grande Fratello Vip e Signorini, vedendo anche l’hashtag televoto truccato primo in tendenza? Di questo passo, infatti, il pubblico italiano, o almeno gran parte dello stesso, si ritroverà orfano dei propri preferiti a favore dei preferiti di altri paesi. E questo potrebbe influire anche sullo share.