Telegatti: torna lo storico show di Sorrisi, cosa sappiamo e quando arriverà

Una sorpresa clamorosa che farà di certo piacere ai più nostalgici della tv. Stanno ufficialmente per tornare i Telegatti, i premi televisivi trasmessi fino al 2008 e diventati un appuntamento annuale amatissimo per il pubblico di Mediaset.

Il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo (questo il nome completo dei Telegatti) premiava ogni anno tutti i personaggi televisivi e le trasmissioni che più si erano distinte nelle varie categorie. Una vera e propria versione degli Oscar all’italiana, che si svolgeva a Milano e che ospitava la crème de la crème della nostra tv.

L’evento, organizzato da TV Sorrisi e Canzoni, era quindi l’occasione per assegnare ai nostri VIP (e spesso anche ad ospiti internazionali, come gli attori di Beautiful) gli iconici telegatti, statuette dorate dove la scritta TV si trasformava negli occhi e la bocca del micio. Ma quando tornano i Telegatti? Che cosa sappiamo, dunque, della cerimonia? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Quando tornano i Telegatti: ecco le informazioni sulla cerimonia

Il primo “teaser” sul ritorno dei Telegatti è spuntato sul profilo Instagram di TV Sorrisi e Canzoni lo scorso 1° aprile. In pochi, in ogni caso, avevano abboccato a quell’apparente scherzo, l’immagine dell’ombra di un telegatto con “Sto arrivando” scritto in didascalia.

All’inizio, per l’appunto, sembrava che ci stessero prendendo in giro con l’ennesimo pesce d’aprile. Poi, però, questo pomeriggio è spuntata online un’altra anticipazione. Il profilo di Sorrisi ha pubblicato una Stories e un post con la stessa ombra accompagnata dalla scritta “No, non stavo scherzando”. Tanto è bastato a mandare in brodo di giuggiole i follower del magazine, ma anche i fan di una trasmissione entrata per anni nei cuori dei telespettatori.

Resta ora da capire quando andranno in scena i Telegatti, dove si svolgeranno e in che modalità. Già, perché non è assolutamente scontato che i premi verranno trasmessi in tv. E, anzi, che saranno delle vere e proprie premiazioni tout court. Il giornalista di Panorama e del Fatto Quotidiano Francesco Canino, sul suo profilo Twitter, ha anticipato che sarebbe in arrivo una serata/celebrazione a fine ottobre. Staremo a vedere.