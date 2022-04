Telegatti: assegnato il primo premio (chi lo ha vinto), ma scoppia la bufera

Le premiazioni si svolgeranno in modo molto diverso da come eravamo abituati: ecco i primi dettagli e il vincitore che “apre le danze”

Esistono eventi televisivi e appuntamenti storici talmente sacri che non andrebbero mai toccati. Questo è il caso, giusto per fare un esempio fra i tanti, dei Telegatti di TV Sorrisi e Canzoni.

La cerimonia di premiazione è stata per anni un vero e proprio punto di riferimento per i telespettatori più appassionati. All’evento milanese partecipava ogni anno la crème de la crème della tv italiana, spesso al fianco di ospiti internazionali di tutto rispetto. Ancora oggi, proprio alla luce del prestigio dei Telegatti, erano in molti a sentire nei confronti della cerimonia un senso di nostalgia che il magazine di Aldo Vitali ha intercettato e ha voluto, in qualche modo, soddisfare.

Come già anticipato nei giorni scorsi, i Telegatti torneranno ufficialmente molto presto, anche se in una veste diversa. E questo “nuovo corso”, a quanto pare, non piace per niente ai fan storici della manifestazione.

Nuovi Telegatti: chi ha preso la prima statuetta e come si svolgeranno

Nelle scorse ore, dopo tanto chiacchiericcio, Aldo Vitali ha svelato finalmente questo nuovo progetto della sua rivista.

Partiamo innanzitutto dal cambio di look dello storico premio. La statuetta sarà sempre dalla forma di gatto, ma con un design più semplice e di colori diversi. L’oggetto sarà in plastica “eco”, di colore giallo, blu o fucsia. Ad occuparsi del design è “Cracking Art”, celebre per le sue creazioni dallo spirito ecologista.

Ma non finisce qui. Cambia infatti radicalmente anche la modalità di consegna del Telegatto. Non assisteremo più ad una grande prima serata in diretta: i premi, infatti, verranno assegnati nel corso dell’anno a vari personaggi del mondo della tv, della musica o dello sport che si sono distinti in modo particolare. A fine 2022, in ogni caso, si terrà comunque un grande evento a sorpresa conclusivo.

Il primo ad avere l’onore di ricevere il nuovo telegatto è stato Vasco Rossi, presente sulla copertina di TV Sorrisi e Canzoni dove verrà spiegato più nel dettaglio il funzionamento dei nuovi Telegatti.

Le critiche ai nuovi Telegatti: il web insorge

Non sono in molti ad aver apprezzato questa idea, Il Telegatto, “sacro” per molti commentatori, avrebbe avuto senso solo nella sua forma originale. A scagliarsi contro le nuove statuette e le modalità di consegna sono stati in moltissimi sul web, a partire dai principali esperti di tv.

C’è chi ha sottolineato che il nuovo design è semplicemente orribile, chi ha pensato che “fosse meglio il pesce d’aprile” (il primo annuncio era arrivato proprio il 1° di aprile sulle pagine social di Sorrisi), ma anche chi ha definito le nuove statuette “inquietanti”. Un’occasione persa, insomma, o perlomeno questo è quello che emerge dai commenti online, che potete recuperare qui sotto.

Il nuovo telegatto è orribile. pic.twitter.com/Z4175yonn8 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 11, 2022