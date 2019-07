Tecla Insolia: la vincitrice di Sanremo Young nel cast della fiction Vite in fuga

Tecla Insolia, da Sanremo Young alla fiction Rai: reciterà in Vite in Fuga

Dopo aver vinto l’ultima edizione di Sanremo Young, la giovane Tecla Insoli debutta come attrice. La cantante del teen talent condotto da Antonella Clerici sarà una delle protagoniste della fiction Vite in fuga, in onda su Raiuno nella prossima stagione televisiva. Si tratta di un thriller familiare che vedrà protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè, ma anche Francesco Arca. Le riprese della nuova serie, girata fra il Lazio, la Romagna e soprattutto in Trentino Alto Adige, porta la firma del regista Luca Ribuoli. Secondo le prime anticipazioni, la trama dovrebbe incentrarsi sulle vicende delle famiglie protagoniste e vedrà la partecipazioni di alcuni volti giovani. Tra questi, appunto, anche la brava e bella Tecla che nel 2020 sarà anche tra i partecipanti di Sanremo Giovani.

Quella che probabilmente sarà l’ultima vincitrice di Sanremo Young, visto che il programma canoro di Antonella Clerici è stato cancellato dai nuovi palinsesti Rai, si appresta a debuttare come attrice nel mondo della fiction. Tecla Insolia, quindicenne nata a Varese ma che vive a Piombino, vestirà infatti i panni di Ilaria (ragazza giovane come lei) accanto a noti attori come l’ex Miss Italia Anna Valle, Francesco Arca, Barbora Bobulova e Claudio Gioè, protagonista di serie di successo come Rosy Abate 2, La mafia uccide solo d’estate e Paolo Borsellino.

Insomma un nuovo importante impegno per Tecla Insolia che il prossimo anno debutterà nella recitazione dopo il brillante talento dimostrato nel canto. La giovanissima interprete toscana, che ha letteralmente stregato il pubblico di Raiuno cantando nella scorsa stagione tv brani impegnativi come Gli uomini non cambiano di Mia Martini avrà un anno molto impegnativo. Nel 2020 infatti dovremmo vederla sul prestigioso palco del Teatro Ariston, tra i concorrenti di Sanremo Giovani. Partecipazione guadagnata di diritto grazie alla vittoria a Sanremo Young.