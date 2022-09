Pioggia di critiche su Techetechetè, con una miriade di fan del programma di Rai Uno che hanno deciso di disertare la puntata trasmessa venerdì 2 settembre. La trasmissione ha optato per proporre un focus su Albano Carrisi e Romina Power, scelta autoriale che ha provocato una cascata di mugugni tra i telespettatori, molti dei quali si sono riversati sui social protestando e facendo sapere di aver cambiato canale. Tanti coloro che hanno sostenuto che la storia dei due cantanti sia ormai inflazionata e poco ‘digeribile’. In effetti da decenni, l’amore tra l’artista pugliese e la cantante americana viene sbattuto in tv e sui giornali in ogni salsa possibile. Così capita che a volte qualcuno non prenda bene il fatto che venga nuovamente servita la ‘minestra’ della fiaba del contadino dalle umili origini che ha stregato la figlia del divo.

Techetecheteè dedica una intera puntata a Romina Power e Albano Carrisi: sui social piove di tutto

“Senti nell’aria c’è già una puntata che sa di felicità… Questa sera, 2 settembre, “Al Bano e Romina, una canzone per due” di Giulio Calcinari”. Questo il messaggio promozionale apparso sui profili social di Techetechete’. Su Facebook, qualche internauta, ha intercettato il post ed ha iniziato a rumoreggiare. Nulla in confronto a ciò che è capitato quando è iniziata la puntata su Rai Uno. Decine di telespettatori hanno ‘cinguetto’ la loro decisione di non seguire lo show. Ecco alcuni tweet a caldo, a cui ne hanno fatti seguito molti altri: “Guardo Criminal Minds su Rai 4 #Techetechete”; “Oggi non vi seguo”; “Piuttosto che pagare l’Alban-Tax, guardo tutt’altro stasera”; “Stasera passo”; Albano e Romina… passo”; “Ciaoooooo”; “Al Bano e Romina ciucciateveli voi” .

Altri telespettatori sono rimasti sintonizzati sull’ammiraglia della tv di stato, ma hanno comunque espresso le proprie perplessità sulla scelta di dedicare un’intera puntata ai due ex coniugi. “Bastaaaa Albano”, ha chiosato un internauta. “Aiuto, tutto Albano & Romina?”, la domanda di un secondo utente; domanda che ha trovato risposta positiva: sì, tutto Albano e Romina. C’è poi stato chi ha consigliato di porre il focus su personaggi diversi: “Potevano fare una puntata su Paolo Conte o su Fred Buscaglione invece di questa piattola”.

Spazio poi a una pioggia di sarcasmo. “Albano è una delle 7 piaghe d’Italia”, ha chiosato qualcuno. “Bella coppia, niente da dire… ma non credo di resistere tutta la puntata”, un altro commento tutt’altro che tripudiante. “Cosa abbiamo fatto di male per meritarci una puntata a tema su Albano e Romina. Cosa?”, si è chiesto un utente più che sconsolato. “Albano e Romina … per favore basta”, un’altra sottolineatura spazientita. “Questa sera è una puntata inguardabile”, l’ennesimo mugugno denso di disappunto. Per tutta la messa in onda dello show hanno continuato a giungere fiumi di cinguettii dal tono ora velenoso, ora ironico ora irritato.