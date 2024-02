Teche Show: per celebrare i 70 anni arriva Gianni Morandi

La Rai avrebbe scelto Gianni Morandi per celebrare i 70 anni. Secondo un’indiscrezione di Tv Blog, pare che l’azienda abbia deciso di affidargli le serata Teche Show per ripercorrere la storia del servizio pubblico italiano.

Sono dunque previste delle serate speciali per ripercorrere le trasmissioni e i personaggi che hanno fatto la storia della tv italiana, cosa già anticipata con una puntata di Teche Show fatta qualche mese fa e condotta da Flavio Insinna. Questa volta a presentare gli eventi ci dovrebbe essere Morandi, uno dei simboli della storia italiana.

La puntata speciale condotta da Insinna, del 25 agosto, aveva visto proprio l’artista in qualità di ospite. Ora sembrerebbe che la trasmissione passerà nelle sue mani. Un omaggio che l’azienda vorrebbe fare a un grande della musica italiana.

Il ritorno di Teche Show

Sembra che la Rai abbia trovato una soluzione per smuovere la serata del mercoledì, in genere abbastanza piatta sul primo canale. Con l’occasione della celebrazione dei 70 anni, è stato deciso di proporre il Teche Show. Un primo esperimento era stato fatto ad agosto ed era andato bene. In quel caso era stato condotto da Flavio Insinna, che aveva appena lasciato la conduzione dell’Eredità.

Oggi l’azienda avrebbe pensato di riproporre la stessa trasmissione ma attraverso più appuntamenti. Questa volta la conduzione verrebbe affidata a Gianni Morandi. Lo scopo sarà quello di ripercorrere quello che è accaduto nel mondo dello spettacolo Rai in questi 70 anni, celebrando anche alcuni personaggi che hanno fatto la storia dell’azienda.

Gianni Morandi a Sanremo

Secondo un’indiscrezione di Dagospia ci sarebbe una trattativa aperta per fare andare per una serata il cantante a Sanremo, come ospite speciale, data la sua familiarità con l’Ariston e in particolar modo con Amadeus. Dopo averlo aiutato nella conduzione lo scorso anno, infatti, il direttore artistico, in amicizia, lo avrebbe contattato per far fare una sorpresa ai telespettatori.

Queste voci hanno trovato conferma nella conferenza stampa dell’8 febbraio, quando, rispondendo ad una domanda, il conduttore ha svelato che Morandi sarà presente proprio questa sera.