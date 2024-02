Sanremo 2024, nuovo ospite a sorpresa? Di chi si tratta (rumor)

La prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo è stata un successo. Amadeus ha esordito, al timone della sua quinta kermesse consecutiva, registrando il 65.1% di share, coinvolgendo più di 10,5 milioni di spettatori. La serata di martedì 6 febbraio, inoltre, ha visto come ospite a sorpresa Zlatan Ibrahimovic, che già aveva affiancato Amadeus nel 2021. Stando a recenti voci, tuttavia, quello dell’ex calciatore del Milan potrebbe non essere l’unico ritorno a sorpresa sul palco dell’Ariston.

Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo e Giuseppe Candela per Dagospia, anche Gianni Morandi potrebbe tornare a Sanremo 2024. Dopo esser stato Big in gara nel 2022 e co-conduttore nel 2023, per il cantante potrebbe esserci un ritorno come ospite: “Dopo aver vestito i panni di cantante in gara e co-conduttore dovrebbe tornare a Sanremo come ospite a sorpresa l’amatissimo Gianni Morandi” è quanto si legge sul portale. Trattasi quindi di un’indiscrezione da prendere con le pinze, che ancora non ha trovato conferme. Bisognerà quindi attendere le prossime serate del Festival di Sanremo per capire se Morandi calcherà il palco dell’Ariston anche in questa edizione.

Sanremo 2024, classifica prima serata: la top 5

La prima serata del 74° Festival di Sanremo ha visto esibirsi tutti e 30 i cantanti in gara. Al termine della puntata è stata stilata una classifica provvisoria in base ai voti della sala stampa. Rispetto alle scorse edizioni, tuttavia, quest’anno non c’è la classifica generale e, infatti, Amadeus e Marco Mengoni (co-conduttore della prima serata) hanno comunicato solo le prime cinque posizioni. A trionfare è stata Loredana Bertè con il brano Pazza, seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. Non è dato sapere, al momento, il piazzamento in classifica dei restanti Big. Per avere un quadro completo dei vari piazzamenti, com’è noto, bisognerà attendere la seconda parte della serata finale (sabato 10 febbraio).

L’ironia di Fiorello: il riferimento a Chiara Ferragni

Nella prima serata del Festival di Sanremo si è potuto assistere anche all’ironia di Fiorello nei confronti di Chiara Ferragni. Al primo collegamento all’esterno dell’Ariston, il conduttore di Viva Rai 2 ha fatto srotolare uno striscione con la scritta: “Ama, pensati libero…E’ l’ultimo“. Al di là dell’errore nella suddetta scritta (E’ al posto di È), impossibile non notare il riferimento di Fiorello allo slogan di Chiara Ferragni del Festival 2023 (“Pensati libera”). Ironia che è stata ben accolta dall’imprenditrice digitale, la quale ha repostato, in una storia su Instagram, la scritta che Fiorello ha dedicato ad Amadeus, aggiungendo delle emoticon che ridono e un cuore rosso.