Taylor Mega e Tony Effe: passione ritrovata dopo la quarantena FOTO

View this post on Instagram

ESCLUSIVO ????SOLO SU “CHI” LE IMMAGINI DELLA PASSIONE RITROVATA TRA TAYLOR MEGA E TONY EFFE: WEEKEND DI FUOCO SUL LAGO DI COMO- Weekend di passione per Taylor Mega e il fidanzato, il rapper Tony Effe: i due, che si sono riavvicinati durante la quarantena, dopo un periodo di crisi, ormai sono inseparabili e hanno trascorso un weekend bollente sul lago di Como. Lo testimoniano le foto pubblicate da “Chi”, in edicola da domani mercoledì 1 luglio, che documentano lo scambio di baci roventi tra l’influencer e il rapper a bordo di un motoscafo noleggiato per poter restare in intimità in mezzo al lago. La risposta del cantante della Dark Polo Gang alla sua ex Vittoria Ceretti, che si è sposata pochi giorni fa a Ibiza, sembrerebbe essere proprio Taylor Mega. I due si sono ritrovati ancora più affiatati di prima. • • • • #tonyeffe #taylormega #taylormegatonyeffe #darkpologang #vittoriaceretti #coppie #solosuChi #chimagazineit