Taylor Mega colta di sorpresa da una fan: il messaggio che non ti aspetti

Taylor Mega, la sorpresa di una fan la spiazza: “Quanto di più bello potessi vedere”

Taylor Mega non è solo abiti firmati, lusso e vita sfarzosa. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, sopratutto da quando è uscita dal reality, ha in più occasioni ribadito di avere grandi progetti e di voler raggiungere nel più breve tempo possibile i suoi obiettivi. Questo modo di pensare, secondo lei, deve essere considerato ambizioso e non presuntuoso, e il suo pensiero (ovvero quello di migliorarsi giorno per giorno) lo sta continuando a difendere a denti stretti sui social. Nelle ultime ore, inoltre, una fan le ha dimostrato di aver capito perfettamente il concetto, facendole una sorpresa che è stata molto apprezzata da Taylor. L’ex naufraga, infatti, ha commentato la foto che le è stata inviata scrivendo: “È quanto di più bello potessi vedere”.

Taylor il lungo sfogo dopo la sorpresa di una fan: “La libertà di noi donne viene calpestata!”

La foto che ha piacevolmente sorpreso Taylor Mega riguardava un cartellone, un collage di foto realizzato da una sua fan per un progetto scolastico. L’obiettivo della ragazza, presumibilmente, era quello di far notare come spesso sui social ci si approcci diversamente ad una ragazza (offendendola) rispetto ad un uomo. “È il messaggio che cerco sempre di far arrivare a chi mi segue. La figura dell’uomo e quella della donna deve essere paritaria. La libertà di noi donne viene calpestata ogni volta che accettiamo di comportarci come vogliamo invece di essere naturali”, ha scritto Taylor alla sua fan in un lungo sfogo di risposta.

Taylor Mega a cuore aperto: i disturbi alimentari e i problemi con la droga

I social sono spesso stati usati da Taylor Mega per far arrivare a casa (e soprattutto ai suoi follower) messaggi importanti e, talvolta, anche molto forti. Su Instagram la stessa ha infatti più volte fatto chiarezza sui suoi problemi con la droga e, proprio oggi, ha dichiarato anche di aver sofferto di disturbi alimentari in passato. Parlarne per lei vuol dire fare luce su argomenti che sono spesso trattati come tabù, aprendo in questo modo anche gli occhi ai più giovani.