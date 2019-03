Taylor Mega furiosa a Live-Non è la d’Urso: Mughini non chiede scusa

Live-Non è la d’Urso: cosa è successo tra Taylor Mega e Giampiero Mughini

Taylor Mega e Giampiero Mughini finalmente faccia a faccia dopo lo scontro degli scorsi giorni. Il noto giornalista ha criticato il lavoro da influencer dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che ha prontamente replicato. Nello studio di Barbara d’Urso i due si sono incontrati e hanno discusso animatamente della questione. “Non ti sei informato abbastanza, io una linea di bikini”, ha sottolineato la giovane. Il comportamento di Taylor non è piaciuto a Roberto Alessi e Giovanni Ciacci. Il primo non ha gradito l’aggressività con la quale la Mega si è approcciata a Mughini mentre il secondo ha invitato tutte le influencer di Italia a promuovere maggiore cultura.

Taylor Mega risponde per le rime a Mughini

“Il tuo articolo sulle influencer non è stato ripreso da nessuno. Della mia replica ne hanno parlato tutti”, ha osservato Taylor Mega. “Mughini non è da 60 anni in tv grazie a te. Porta rispetto per una persona più grande e colta di te”, ha sentenziato il giornalista Roberto Alessi. Nella diatriba è intervenuto anche Giovanni Ciacchi che ha domandato: “Perché voi influencer non promuovete mai un libro, un po’ di teatro e cultura, ma sempre le stesse cose?”.

L’appello di Barbara d’Urso a Mughini

Successivamente Barbara d’Urso ha invitato Mughini a chiedere scusa a Taylor per aver usato la parola “put….e”. Giampiero si è però rifiutato ribadendo: “Non ho usato quella parola come definizione nei suoi confronti ma l’ho usata in riferimento ad un parametro femminile”.

La lettera di Mughini contro le influencer

Queste le parole scritte da Mughini in una lettera pubblicata su Dagospia: “Ho il sospetto che sia una sorta di trabocchetto semantico. Chi diavolo siano questi e queste “influencer” io non ne ho la più pallida idea. Ai nostri tempi c’erano foto cento volte meno attizzanti. Pose di fanciulle di cui avrei detto allora che erano delle “pu…..nelle” molto invitanti”.