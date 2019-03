Taylor Mega furiosa replica a Mughini, poi tira in ballo Corona: lo sfogo

Taylor Mega risponde a Gianpiero Mughini: il lungo e duro sfogo dell’ex naufraga dell’Isola dei famosi

Taylor Mega non è di certo una persona che si tira indietro quando c’è da dire qualcosa su qualcuno e/o da esprimere un’opinione su determinati argomenti. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, prima e dopo la sua partecipazione al reality, è sempre stata schietta e sincera, anche quando esporre il proprio pensiero voleva dire andare contro corrente. Per questo motivo, oggi, sentendosi tirata in causa da una lettera scritta da Giampiero Mughini (pubblicata da Dagospia), ha deciso di prendere il telefono in mano e di usare i suoi spazi sui social per mettere le cose in chiaro. Lo scrittore, a dire la verità, non ha citato Taylor Mega esplicitamente. Il fatto che sul sito siano state messe delle sue foto per rappresentare l’intera categoria delle influencer, tuttavia, ha portato la ragazza a dedurre che quelle parole fossero rivolte anche a lei

Taylor Mega contro Giampiero Mughini: “Non ti sei fatto problemi a giudicare ciò che sapevi di non sapere”

La riflessione fatta da Gianpiero Mughini sulle influncer, di cui in pratica ha confessato non avere una grande stima, è stata definita da Taylor Mega “Superficiale e sbagliata”. La stessa, poi, ha aggiunto: “Mi sembra paradossale dover ricoprire il ruolo di chi spiega, proprio a te, ma mi rammarica molto di più vedere che tu abbia preso posizione su un argomento che evidentemente e dichiaratamente non conosci. Ancor più scomodo è vedere che non ti sei fatto problemi a giudicare ciò che sapevi di non sapere. Non mi piace giudicare qualcuno per la sua professione solo perché l’ho sentito qualche volta in TV e non sono così moralmente presuntuosa da giudicare un’intera categoria senza conoscerla”.

Taylor Mega contro Gianpiero Mughini: il paragone con Fabrizio Corona

Taylor Mega, tirando in ballo Fabrizio Corona (di cui già aveva parlato in passato, ma in altri termini e per altri motivi), ha concluso il suo discorso affermando: “Mi piacerebbe che il resto del mondo non giudicasse una categoria per una persona. Se volessi fare il tuo gioco, caro Gianpiero, dovrei attaccarti dicendo che oggi l’editoria è morta e che il massimo esponente della tua categoria è addirittura Fabrizio Corona. Ma sai perché non lo faccio? Perché oggi è grazie alla mia influenza se qualcuno legge quelle quattro stro….e che ti sei permesso di scrivere”.