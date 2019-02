Taylor Mega dopo l’Isola dei famosi: la frecciatina a Marina La Rosa

Taylor Mega, con la sua breve ma intensa permanenza in Honduras, è stata una delle protagoniste più chiacchierate di questa Isola dei Famosi. L’ex naufraga, intervistata da Giada Di Miceli a Non succederà più (programma radiofonico in onda su Radio Radio), è tornata oggi a parlare della sua esperienza nel reality, ed ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Marina La Rosa è stata la concorrente su cui ha avuto maggiormente da ridire. “Ho amato e odiato Marina La Rosa” ha dichiarato. “L’ho odiata quando rosicava, perché ha rosicato. In realtà le stavo sulle p…e all’inizio, poi abbiamo passato una settimana insieme e mi ha detto: mi sono ricreduta”.

Taylor Mega contro Fabrizio Corona: “Sempre in cerca di scandali”

Oggi con Taylor Mega a Radio Radio non si poteva non parlare anche del suo presunto flirt con Fabrizio Corona (smentito da lei ma citato da lui nel suo libro). L’essere stata tirata in causa dall’ex fotografo, di fatto, non è piaciuto molto a Taylor. “Sappiamo com’è lui, sempre in cerca di scandali. Ma una persona che per fare notizia, un attimo di hype, fa una lista della spesa delle donne che ha avuto. Ma è una persona normale?” ha detto scagliandosi contro Corona. Se l’ho chiamato per chiarire? “No, perché io una persona che si comporta in questo modo evito direttamente di rivolgergli la parola”.

Taylor Mega: le parole in difesa di Soleil e le ultime dichiarazioni su Flavio Briatore

Uno dei motivi che avrebbe spinto Taylor Mega a partecipare a l’Isola dei famosi, come ha dichiarato lei oggi in radio, sarebbe quello di provare a voltare pagina dopo la sua relazione con Flavio Briatore. “Tutto quello che doveva essere detto è stato detto. Io ho partecipato a l’Isola dei Famosi anche per voltare pagina, anche perché questa storia ha rotto. Non sono mai stata fotografata con lui perché non era questo tipo di relazione, ma preferisco non parlarne” ha spiegato l’ex naufraga. In merito ai concorrenti ancora in gara, invece, di Soleil ha detto: “Io la conosco molto bene lei, secondo me dovrebbe essere stessa. In realtà non è così, è molto più carina”.