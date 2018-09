Taylor Mega è rifatta e su Instagram ammette: “Non me ne vergogno”

Cosa si è rifatta Taylor Mega: la confessione della modella su Instagram

Taylor Mega è rifatta. I più attenti lo avevano già notato spulciando le numerose foto della modella e web influencer ma ora è la diretta interessata a confermare tutto. La nuova fidanzata di Flavio Briatore ha ammesso su Instagram di non provare vergogna per essere ricorsa alla chirurgia estetica. Un escamotage che, a detta di Taylor, ricorrono un po’ tutte le donne che lavorano nel mondo della moda e dello spettacolo. “Non mi vergogno a dire che mi sono fatta filler alle labbra e décolleté. Non ci vedo nulla di male. Tutte cose che fa anche una qualsiasi modella di Victoria’s Secret”, ha scritto Taylor, replicando a chi la critica per l’uso di bisturi.

Taylor Mega: chi è la modella e web influencer

Taylor Mega ha 25 anni e viene dal Friuli Venezia-Giulia. È nata in una famiglia di allevatori di tacchini e fin da piccola ha avuto il pallino per il mondo dello showbiz. Una passione che ha da sempre condivide con la sorella Jude, con la quale ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia. Taylor Mega è un nome d’arte ma la modella non ha mai svelato il suo vero nome. La giovane ha trovato la popolarità su Instagram dove, a suon di pose sensuali e selfie bollenti, è riuscita a farsi seguire da quasi un milione di follower. È tifosa della Juventus e qualche tempo fa ha lanciato una linea di costumi da bagno.

La storia d’amore tra Taylor Mega e Flavio Briatore

Taylor Mega ha conosciuto Flavio Briatore nell’estate 2018, in Sardegna, tramite amici in comune. Prima di incontrare l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, la 25enne ha vissuto una lunga relazione con un avvocato 50enne. “Il mio uomo ideale deve essere serio e affidabile, mi deve ricoprire di attenzioni, odio quelli troppo innamorati di se stessi. Sono stata una “bad girl”, ma nella vita ci si evolve ed emergono altri lati della personalità. La bellezza conta, ma l’involucro senza contenuto vale ben poco”, ha raccontato Taylor in una vecchia intervista.