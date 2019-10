Taylor Mega, retroscena di Erica Piamonte: “Vuole ricostruire”

Taylor Mega, il retroscena di Erica Piamonte: “Vuole ricostruire, me lo ha detto davanti a Giorgia”

Due giorni fa, a Live – Non è la d’Urso si sono confrontate Taylor Mega ed Erica Piamonte, che assieme a Giorgia Caldarulo stanno tenendo banco sui siti e sulle riviste di cronaca rosa. Il triangolo sentimentale ha provocato parecchie reazioni da tutte le parti. Da un alto Erica, che continua a dichiarasi ferita e ‘tradita’. Dall’altro Taylor e Giorgia, che sembra vogliano provare seriamente a vivere una relazione su cui pesano una miriade di dubbi. In primis, quello che vede molte persone non credere alla love story (tante le voci che si sono levate per sostenuto che la storia sia soltanto un modo per fare incetta di visibilità). Al netto di tutto questo, oggi è tornata a parlare la Piamonte.

“Credo che lei con me non abbia finto”

“Credo che lei con me non abbia finto, alla luce di tutto questo è impossibile che non mi pensi più e sono convinta che dell’altra (Giorgia Caldarulo, ndr) non gliene freghi niente” afferma Erica su Instagram aggiungendo che si è sentita guardata in un modo particolare a Live – Non è la d’Urso: “Mi ha guardata come mi ha sempre guardata. Lei non è cambiata, per questo ci sto male”. La Piamonte spiffera poi che la Mega le ha detto, innanzi a Giorgia, di non volerla perdere. “L’unica cosa positiva – prosegue la giovane – di quell’ascensore è stata quando Taylor mi ha detto più volte di voler ricostruire un’amicizia, di non volermi perdere. E me lo ha detto davanti all’altra. Ho visto che ci tiene.”

“Per ora non ci sto capendo niente, cosa dobbiamo fare?”

“Per ora non ci sto capendo niente, cosa dobbiamo fare? Le amiche con quest’altra di mezzo. Non so se è un riavvicinamento, boh” ha aggiunto Erica che ha poi insinuato che la Caldarulo le abbia dato della “tr…a” a Live – Non è la d’Urso. Secondo la Piamonte il labiale di Giorgia avrebbe scandito l’insulto. Da qui la richiesta pubblica di scuse.