Taylor Mega replica alle critiche: “Di soldi si può sempre averne di più”

Taylor Mega risponde alle critiche: “Non c’è nulla di male a voler guadagnare un milione di euro al mese”

Taylor Mega non è certo una persona che le manda a dire e, pertanto, quando c’è da esporre il suo pensiero in merito ad una questione non si tira mai indietro. Che non si lascia intimidire dai giudizi negativi, per esempio, lo ha dimostrato anche in queste ore quando, a seguito delle critiche ricevute, ha preso il cellulare in mano ed ha filmato tutta una serie di video per rispondere agli attacchi diretti alla sua persona. La frase che ha scatenato la polemica, come molti sapranno, è la seguente: “Mi servirebbe un milione di euro al mese per vivere”. Queste sue dichiarazioni, in realtà, sono state rilasciate dalla stessa prima della sua partenza per l’Isola dei famosi. Il fatto che di questo se ne sia parlato qualche giorno fa Domenica Live, però, ha inevitabilmente spostato l’attenzione sullo stesso argomento. Per difendersi dalle offese ricevute, come anticipato sopra, Taylor Mega ha deciso allora di usare i suoi spazi social. Su Instagram, nel cuore della notte, la stessa ha ribadito: “Ci tenevo a precisare che non c’è veramente nulla di male a voler guadagnare un milione di euro al mese”.

Taylor Mega si sfoga su Instagram: “Soldi si può sempre averne di più”

Taylor Mega, sempre su Instagram stories,per spiegare la sua posizione ha dichiarato: “È come dire che una persona che vuole vincere al Superenalotto, che sogna di vincere al Superenalotto, è una persona materialista. Ma che ca..o state dicendo? Cioè chi è che non sogna di guadagnare un milione di euro al mese?”. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, in fine, ha chiuso il discorso affermando: “Mi dispiace ragazzi, non sono mai stata finta e mai lo sarò. Dico sempre quello che penso e questo è: nella mia vita la mia ambizione è guadagnare un milione al mese. E sapete perché non dico che la mia ambizione è quella di essere felice? Perché io sono già felice. Non posso sognare la felicità perché già ce l’ho, non posso sognare l’amore perché già ce l’ho… soldi pure però si può sempre averne di più. Voi da che parte state? Da quella di chi non si vergogna di mostrare ciò che ha o da quella di chi nasconde tutto per timore di giudizi?”.

Taylor Mega a Domenica Live: l’ex naufraga sfoggia un orologio dal valore superiore ai 100 mila euro

Taylor Mega a Domenica Live è riuscita ad attirare l’attenzione su di lei anche per via del look sfoggiato durante la diretta. L’accessorio che più ha impressionato i presenti in studio e il pubblico da casa? L’orologio da più di 100 mila euro che la ragazza ha scelto di sfoggiare per l’occasione.