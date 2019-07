Taylor Mega racconta la sua prima volta, le confessioni si fanno piccanti su Instagram

Grande Fratello, Taylor Mega apprezzata dopo il reality show di Canale 5

Taylor Mega è stata per poco tempo al Grande Fratello ma nessuno di noi dimenticherà la sua permanenza nella Casa perché oltre ad aver portato tutta sé stessa nel programma ne ha dette anche quattro a Francesca De André, che nel reality show di Canale 5 non è venuta fuori proprio al meglio, e ha anche parlato con Gennaro Lillio della sua eccessiva pazienza nei confronti della ragazza. Su Taylor Mega ci sono sempre stati tanti pregiudizi, e lo dimostra ad esempio la sua eliminazione quasi istantanea dall’Isola dei Famosi, ma forse proprio la sua partecipazione al Gf 2019 ha contribuito a far emergere altri aspetti della sua personalità che la rendono un personaggio molto più simpatico di tanti altri, diciamolo. Chiaramente Taylor resta sempre la Web influencer che abbiamo conosciuto prima del reality e c’era da aspettarsi quindi che in alcune delle sue Instagram stories avrebbe parlato di argomenti che in molti preferiscono evitare.

Taylor Mega racconta la sua prima volta e svela dettagli piccantissimi

“Tua età della prima volta”, questa una delle tante domande che i fan le hanno posto un po’ di ore fa, a cui la influencer ha risposto senza tanti problemi: “14 ed era stato orribile. In un parcheggio dentro una macchina (di m…da). Terribile proprio. Però il tipo – ha poi aggiunto incurante delle critiche che avrebbe potuto scatenare – era ben d…to, così poi mi ci sono fidanzata per un anno”. Con il suo solito stile dissacrante insomma Taylor ha parlato di un momento tanto atteso quanto temuto dagli adolescenti e non solo, e ci ha regalato anche un bel po’ di risate; proprio per questo è un vero peccato che abbia deciso di rinunciare a qualsiasi altro programma televisivo perché sarebbe stata senz’altro una concorrente perfetta.

Il futuro di Taylor Mega: tanti progetti per la Web influencer

L’obiettivo di Taylor Mega è quello di fare carriera nel mondo del cinema e stando alle risposte che ha dato su Instagram proprio oggi pare che voglia condurre anche un programma tutto suo; non sappiamo se riuscirà nei suoi obiettivi, ma glielo auguriamo, anche se a noi va comunque benissimo così. Solare, sorridente e simpaticamente sfacciata.