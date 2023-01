Taylor Mega, quanto guadagna sui social: a Mattino 5 tutti spiazzati

Taylor Mega ha svelato quanto guadagna lavorando sui social network, parlando a Mattino 5 questa mattina. Ebbene con un solo post l’influencer arriva a guadagnare migliaia e migliaia di euro. Il riferimento è una foto o a un video che condivide solitamente sulle piattaforme social, per cui viene pagata dai brand. La cifra che ottiene con ogni post su Instagram Taylor Mega ha lasciato tutti senza parole nel talk show della mattina di Canale 5. Non rappresenta, però, una novità il fatto che gli influencer più conosciuti sui social network arrivino a guadagnare cifre importanti.

Taylor ha parlato di quanto guadagna sui social durante un dibattito sui quelli che oggi per molti sono guadagni facili. Trattando questo discorso, l’influencer ha ammesso che con un singolo post su Instagram può guadagnare dagli 8 ai 40mila euro. Queste sono cifre da capogiro per uno scatto che finisce pubblicato sui social network. Ma è inutile far polemica, ormai quello dell’influencer si è inserito tra i mestieri più ambiti e di successo. Non tutti riescono a raggiungere i risultati sperati, c’è però chi è arrivato a ottenere ciò che nemmeno immaginava.

Di sicuro Taylor Mega è una di quelle persone che ha tentato di ottenere una solida base economica nel corso degli anni, riuscendoci. La stessa influencer ci ha tenuto a dire qualcosa sul percorso fatto per raggiungere questi livelli. Ha, infatti, precisato che tali risultati sono arrivati dopo tanto lavoro e impegno. Non solo, ha sottolineato che non ha sfruttato la piattaforma di OnlyFans, che non utilizza neanche.

Ha spiegato nel dettaglio di non vendere le sue foto su una piattaforma privata. Invece, Taylor Mega come altre influencer fa pubblicità su Instagram. E non è questa l’unica fonte di guadagno della bella influencer. Possiede anche delle aziende, un centro estetico a Milano e un’applicazione per smartphone di fitness che permette alle persone di allenarsi con lei.

Dall’altra parte dello schermo di uno smartphone spesso si è portati a pensare che dietro non ci sia chissà che lavoro. Taylor ha fatto presente che non è tutto così facile come appare. “Io facevo anche tre lavori per cercare di guadagnare di più. Non è che diventi influencer e arrivano i soldi a valanga, inizialmente devi investire”, ha voluto dichiarare l’influencer.

Detto ciò, Taylor ha raccontato che oggi con il suo lavoro sui social riesce a investire su altre aziende. La cifra, che va dagli 8 ai 40mila euro, varia in base “a cosa si pubblicizza e da come viene pubblicizzato”. Ma i numeri si aggirano intorno a questi da lei dichiarati pubblicamente a Mattino 5. Circa un anno fa molti si chiedevano che fine avesse fatto Taylor Mega . Chi pensava che la sua attività sul social network fosse finita, si sbagliava. Sul piccolo schermo di recente è stata ospitata dal Grande Fratello Vip 7, dove ha rivisto la sua amica Giaele De Donà.