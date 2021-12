Taylor Mega, che fine ha fatto? Barbara d’Urso e Instagram, porte chiuse

Dove è finita Taylor Mega, al secolo Elisia Todesco? Per un certo periodo l’influencer 28enne ha imperversato nei salotti televisivi di Canale Cinque, quelli orchestrati da Barbara d’Urso. Un po’ opinionista, un po’ testimone delle sue stesse vicende di vita un po’ prezzemolina senza un ruolo preciso (un certo tipo di tv continua a invitare vip o pseudo tali spingendo diversi telespettatori a chiedersi il perché di siffatte ospitate), Taylor alla fine è poi sparita dai radar del piccolo schermo.

Anche su Instagram, dove è diventata popolare, qualcosa nell’ultimo periodo è andato storto. A raccontare cosa è successo è stata la stessa Todesco, in una serie di Stories in cui ha anche reso noto di non essere più fidanzata. Motivo? Dice di essere diventata troppo esigente. “Più passano gli anni e più divento esigente. Non mi accontento”, ha spiegato Taylor, chiarendo di essere single al momento.

Su Instagram le è stata ridotta la visibilità. Motivo? La piattaforma la “showbanna” avendo ritenuto che la modella ha pubblicato troppe fotografie provocanti. Così i tentacoli dei moderatori del social hanno fatto calare la mannaia sulla sua pagina, costringendola a rimuovere materiale.

Ma cosa è lo show ban? Trattasi di misure che Instagram prende su un utente: questo, se la piattaforma ritiene che abbia pubblicato contenuti non in linea con le regole social, non viene cacciato dalla comunità, ma i suoi post vengono resi invisibili agli altri utenti. E per un influencer è uno smacco non da poco. Se non sei visibile, niente business.

Tornando alle foto provocanti, Taylor Mega ha detto di averle comunque tutte salvate sul telefono. “Non poterle postare è un’ingiustizia per una vanitosa come me”, ha chiosato.

Barbara d’Urso ridimensionata, Taylor Mega & Co fuori dalla tv

Capitolo tv: anche in questo caso la 28enne si è vista chiudere le porte. Il motivo è semplice: da quando Mediaset ha ridotto di parecchio il raggio d’azione di Barbara d’Urso, eliminando Domenica Live e Live – Non è la d’Urso dal palinsesto di Canale Cinque, tutti i prezzemolini che invadevano tali salotti sono rimasti a bocca asciutta. Taylor Mega compresa.

In mano alla conduttrice campana resta solo Pomeriggio Cinque, ma anche in questo caso i vertici del Biscione sono stati chiari: basta trash e ospitate strambe. Ecco allora che con un colpo di spugna tanti personaggi che campavano di gossip e mezzi scandaletti non hanno più avuto spazio. Adios!