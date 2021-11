Sfera “a cena per vedere Madame, ma si è accontentato di Taylor Mega”

Corre il gossip sul lago di Garda: Dagospia sussurra che lungo le rive lacustri si sono di recente incontrati nuovamente Sfera Ebbasta e Taylor Mega, al secolo, rispettivamente, Elisa Todesco Gionata Boschetti. I due, in passato, hanno vissuto una love story durata qualche mese. Tutto poi svanì. Mega, a Diva e Donna, disse che lei era “troppo folle” ed “eccessiva” per il trapper. Ma si torni all’attualità stretta, quella cioè delle scorse ore. Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha spifferato che pare che il cantante si sia recato a una cena all’Aquariva sul Garda per incontrare Madame, ma che la ‘fluida’ artista non c’era. “Si é allora accontentato di Taylor Mega”, ha sussurrato ‘Dago’.

Per quel che riguarda i trascorsi sentimentali di Taylor, ce ne sono di diversi e assai chiacchierati. Una delle prime volte che è finita al centro del gossip fu quando fu paparazzata con Flavio Briatore. Dopodiché ha intrecciato la suddetta love story con Sfera Ebbasta. Come confessò la stessa Mega, oltreché per il già citato suo carattere esuberante, sembra che la rottura avvenne per la classica goccia che fa traboccare il vaso. Cioè una lite. Motivo? “Un giorno sono partita all’improvviso per Dubai e Maldive e…”. E bye bye.

Naufragata la storia con Boschetti, l’influencer è riapparsa al fianco di un altro artista noto sulla scena musicale italiana e nel genere trapper: Tony Effe, componente della band Dark Polo Gang. I due si sono conosciuti sui social network. Dopo l’approccio virtuale sono passati al ‘concreto’ vivendo una love story tormentata che si è alimentata con diversi molti tira e molla.

Collaborazione tra Madame e Sangiovanni: l’annuncio

Per quel che invece riguarda Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, nelle scorse ore c’è stato l’annuncio della collaborazione artistica che la vedrà al fianco di Sangiovanni, al secolo di Giovanni Pietro Damian, protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. I due giovani cantanti– che non raggiungono in due i 40 anni – hanno annunciato da poche ore la loro prima collaborazione, in uscita il prossimo 12 novembre. La fatica musicale si intitolerà “Perso nel buio”. I fan sono già in trepidante attesa.