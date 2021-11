Sangiovanni: “Bestemmie ad Amici? È successo”, e svela un aneddoto

Sangiovanni è stato l’ospite dell’ultimo podcast di Muschio Selvaggio, il programma di YouTube di Fedez e Luis Sal. Nella chiacchierata sono stati toccati diversi punti ma si è parlato principalmente di Amici di Maria De Filippi, visto che Sangiovanni si è fatto conoscere grazie al talent. Il suo successo è fuori discussione, nonostante sia arrivato al secondo posto – ma è vincitore della categoria canto -, alle spalle della fidanzata Giulia Stabile, la vera vittoria è arrivata dopo. Sangiovanni non si è più fermato, così come anche gli altri finalisti della 20esima edizione ed è una gioia per tutti, per loro come per il programma e per il pubblico. A proposito della vita nella scuola, Sangiovanni ha svelato che andava a letto a mezzanotte prima di spegnere 18 candeline.

Lui è entrato nella scuola da minorenne e la legge prevede che i minorenni non siano ripresi dalle telecamere dopo mezzanotte. Visto che la casetta di Amici è piena di telecamere, nei mesi in cui era minorenne lui a mezzanotte si chiudeva in camera. E nella sua camera, evidentemente, la produzione spegneva le telecamere. Dato che gli alunni trascorrono Natale e Capodanno in casetta, Sangiovanni anche a Capodanno è andato a letto da solo a mezzanotte. Da solo, in camera, mentre gli altri festeggiavano. Di sicuro ne è valsa la pena, però. La situazione è durata poco, per fortuna, perché Sangiovanni ha compiuto 18 anni il 9 gennaio scorso. Fino alla finale non è stato più costretto a lasciare gli spazi comuni a mezzanotte, quindi.

“Ad Amici se bestemmi ti eliminano?”, ha chiesto un curiosissimo Fedez a un certo punto della chiacchierata. Sangiovanni ha risposto di no e la risposta ha stupito un po’ il rapper. E forse stupirà anche altri, visto che ormai il pubblico è abituato alle eliminazioni per bestemmie al GF Vip. Il cantante di Raggi Gamma però ha spiegato perché ad Amici non ci sono squalifiche per bestemmia:

“Non uccidetemi redattori di Amici. Non puoi bestemmiare, quando entri te lo dicono. Però se scappa… È successo. Noi siamo stati bravi, sarà successo due volte. La cosa incredibile è stata quando è entrato uno nuovo, non farò nomi, con una sfida e a un certo punto ci dice ‘Raga io ho un problema, io bestemmio quando sono arrabbiato, mi scappa, non so se riesco a trattenerla’. Praticamente andiamo fuori in giardino, torniamo dentro ed eravamo io e lui in un corridoio stretto. Io l’ho mezzo spinto, ha preso col mignolo e ha bestemmiato”

Era il primo giorno di questo ragazzo, ma non è possibile sapere chi è stato. Sangiovanni non ha fatto nomi ed è stato bravo a non dare alcun indizio su questa persona. Si sa solo che era un ragazzo e che è entrato con una sfida. Ma inutile adesso dare vita a una caccia alle streghe, i fan dovranno fermarsi all’aneddoto sulle bestemmie ad Amici raccontato da Sangiovanni. Ovviamente la differenza tra Amici e GF Vip sta nel fatto che Amici non ha la diretta 24 ore su 24 quindi decide la redazione cosa va in onda.