Taylor Mega, prima e dopo i ritocchini (foto): “Io escort?” La risposta

Taylor Mega, al secolo Elisia Todesco, è una giovane influencer classe 1993, originaria di Carlino (Udine). Negli ultimi anni la ragazza ha spopolato su Instagram, facendosi notare anche in tv, partecipando all’Isola dei Famosi ed essendo spesso ospite nei salotti di Barbara d’Urso. Chi la segue sul web rimane particolarmente colpito dalla sua forma fisica perfetta (addominali scolpiti e glutei di ferro, frutto di laboriosi e costanti allenamenti). A colpire anche il cambiamento estetico di cui è stata protagonista nel corso degli anni: Mega infatti, scrutando le foto di diverse primavere fa, è cambiata non poco. Il ‘prima e il dopo’, paragonando gli scatti, è alquanto curioso.

La 28enne firulana, in passato, ha dichiarato di essere ricorsa alla chirurgia estetica per rifarsi il seno e di essersi ritoccata le labbra con il filler. Niente altro? Lei sostiene di no, anche se dalle foto che la mostrano come era qualche anno fa e come è ora, c’è il dubbio che qualche ‘modifica’ in più ci sia stata.

Taylor Mega e le insinuazioni relative alla sua professione. Guai a chiamarla escort: “Se me lo dicessero in faccia, non risponderei delle mie azioni”

Più volte il chiacchiericcio nostrano ha lasciato intendere che tra le attività svolte dalla friulana ci sia quella di escort. A titolo informativo, una escort è una persona retribuita per accompagnare qualcuno in un viaggio o in un’occasione pubblica. Spesso però la parola, nella cronaca, assume una sfumatura differente, riferendosi a chi, esercitando l’attività di accompagnamento, è disponibile anche a prestazioni intime.

La Todesco, sulla voce che l’ha interessata a più riprese, ha voluto fare chiarezza di recente, attraverso una Stories Instagram in cui ha affrontato l’argomento. Nella fattispecie ha dichiarato che è vero che ha letto e sentito tale diceria sul suo conto. Dall’altro lato ha rimarcato che mai nessuno le ha detto una simile cosa in faccia. Se mai dovesse capitare “non risponderei delle mie azioni”, ha chiosato, facendo chiaramente intendere cha la questione la manderebbe su tutte le furie laddove dovesse verificarsi:

Taylor Mega e i fidanzati famosi

A settembre 2018, Taylor Mega si ritrovò sulle copertine di tutti i magazine ‘rosa’. Si parlò di una relazione segreta avuta con Flavio Briatore. A incuriosire, l’ampia differenza di età tra l’influencer e l’uomo di affari, ex marito di Elisabetta Gregoraci.

La friulana ha avuto anche una frequentazione con l’artista trap Sfera Ebbasta. Dopodiché ha vissuto una love story con un altro cantate trap, Tony Effe, uno dei membri della Dark Polo Gang. I due si sono conosciuti nel 2018 e tra vari tira e molla hanno continuato a vedersi fino a pochi mesi fa. Attualmente non sono più una coppia ed entrambi si dichiarano single.