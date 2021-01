Perché Taylor Mega e Tony Effe si sono lasciati di nuovo

By

La modella e web influencer è tornata single: il ritorno di fiamma con il cantante non ha funzionato

Taylor Mega e Tony Effe non stanno più insieme. Molti follower della coppia avevano già notato un allontanamento nei giorni scorsi tra l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il componente della Dark Polo Gang. Ora la conferma è arrivata dalla web influencer 27enne, che ha risposto alle domande dei suoi fan più curiosi.

Attraverso un ask di Instagram, Taylor Mega ha annunciato la fine della sua relazione con Tony Effe. L’opinionista di Barbara d’Urso non ha elencato i motivi di questa rottura ma ha spiegato che spesso le storie finiscono ed è giusto così. I due si erano riavvicinati lo scorso anno dopo la relazione avuta tra il 2018 e il 2019.

Taylor Mega ha chiarito sui social network che, nonostante la separazione, la relazione con Tony Effe è stata una bellissima storia d’amore che resterà per sempre nel suo cuore. L’ex flirt di Flavio Briatore non ha dunque né rimpianti né rimorsi sulla liaison con l’artista.

Nessun commento è arrivato da parte di Tony Effe che, a dir il vero, non ha mai parlato apertamente dei suoi sentimenti per Taylor Mega. Quest’ultima non ha esitato a definirsi single e pronta a nuove avventure. Prima di tornare tra le braccia di Tony Taylor ha frequentato due donne: Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo.

Due storie, quelle con l’ex concorrente del Grande Fratello e con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che hanno fatto parecchio discutere. Taylor Mega ha però deciso di non etichettare la sua vita privata, che è libera e anticonformista.

Nel curriculum sentimentale di Taylor Mega anche una breve relazione con il rapper Sfera Ebbasta e con l’imprenditore Flavio Briatore. Quest’ultimo flirt ha creato più di qualche problema tra Taylor ed Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore. Le due non sono mai riuscite a instaurare un buon rapporto.

Oggi Taylor Mega è tornata single, pronta a vivere nuove ed entusiasmanti avventure. In questi giorni è a Dubai con alcune amiche per un progetto di lavoro top secret, che rivelerà presto ai suoi follower.