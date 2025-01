Taylor Mega, presunta nuova fiamma: foto accende il gossip, chi è

A lungo si è parlato di Taylor Mega per una sua presunta storia con Fedez. L’influencer, che ha vantato anche una relazione con il rapper Tony Effe, attualmente potrebbe aver iniziato una frequentazione con un nuovo ragazzo. Il gossip è partito in seguito ad una foto pubblicata dalla stessa Mega sui social, che la vedeva in compagnia proprio di quella che secondo i fan potrebbe essere la sua nuova fiamma. A fornire qualche dettaglio in più a riguardo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Taylor Mega ha una nuova fiamma? Chi è

Dopo la storia d’amore con il rapper Tony Effe, qualcun altro potrebbe aver fatto breccia nel cuore di Taylor Mega. Recentemente, difatti, sui social si è acceso un gossip con protagonista proprio la nota influencer. A scatenare i rumor sarebbe stata una foto pubblicata dalla stessa Mega in cui la si vede in compagnia di un misterioso ragazzo. Da qui molti suoi fan hanno iniziato a domandarsi chi fosse la persona in questione ed in molti hanno iniziato a supporre che possa trattarsi di una sua nuova fiamma. A fare chiarezza ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha risposto ad una domanda a riguardo da parte di un utente spiegando chi sia il ragazzo dello scatto.

Stando a quanto scritto dall’esperta di gossip sul suo profilo Instagram, il giovane in foto con Taylor Mega si chiamerebbe Francesco e potrebbe essere il nuovo amore dell’influencer. Deianira ha aggiunto anche qualche dettaglio in più su di lui, rivelando che lavora nel mondo della comunicazione. Insieme alle informazioni, Marzano ha condiviso anche una sua foto. Non è tuttavia arrivata una conferma della relazione da parte dei due diretti interessati. Allo stesso modo il gossip non è stato neppure smentito. Non resta quindi che attendere delle comunicazioni a riguardo per capire se effettivamente qualcuno sta facendo battere nuovamente il cuore di Taylor!

Di Taylor Mega si è recentemente discusso anche a causa di una sua presunta storia con Fedez. L’influencer è stata ospite a Belve da Francesca Fagnani, dove ha rivelato qualche dettaglio sul rapporto tra il rapper e la sua ex Chiara Ferragni. Taylor ha anche commentato la relazione del suo ex Tony Effe con l’attuale fidanzata Giulia De Lellis.