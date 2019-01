Taylor Mega, polemica all’Isola dei famosi: Massimo Boldi interviene

Taylor Mega travolta dalla polemica all’Isola dei famosi: la sua partecipazione al reality fa parte di una strategia? Le accuse

Al centro della polemica già durante la prima puntata dell’Isola dei famosi c’è finita Taylor Mega. La naufraga, che prima di partire per l’Honduras ha pubblicato un video su Instagram dove affermava che non sarebbe rimasta nel reality più di tre settimane, è stata chiamata in causa da Alessia Marcuzzi per dare delle spiegazioni circa queste sue dichiarazioni. La conduttrice, così come le due opinioniste, hanno accusato la ragazza di aver programmato tutto e, per questo motivo, hanno chiesto a Taylor se la sua partecipazione all’Isola non facesse parte di una strategia. L’influencer, ovviamente, ha provato a difendersi. Le sue parole, però, non hanno convinto molto il pubblico. Per questo motivo, sui social, diversi sono stati i commenti negativi a lei indirizzati nelle ultime ore.

Isola dei famosi, Massimo Boldi difende Taylor Mega: l’attore si schiera dalla parte della naufraga dopo la puntata

A prendere le sue difese inaspettatamente, c’ha pensato però un altro volto noto del mondo dello spettacolo, ovvero: Massimo Boldi. L’attore, su Instagram, ha lasciato un messaggio sotto uno degli ultimi post di Taylor. Boldi, tra tutti gli utenti critici e poco convinti della Mega, è stato uno dei pochi a sostenerla. “Hai fatto bene a rispondere in quel modo” ha scritto Massimo sul profilo di Taylor Mega. Le sue parole, ovviamente, si riferiscono alla puntata in diretta di ieri sera dell’Isola. In questo modo, quindi, Boldi si è voluto apertamente e pubblicamente schierare dalla parte della naufraga.

Taylor Mega senza reggiseno all’Isola dei famosi: il pubblico insorge

Prima che Alessia Marcuzzi prendesse la parola per parlare con Taylor Mega e del video pubblicato dalla questa su Instagram, sui social l’influncer c’era finita lo stesso al centro della polemica già durante i primi minuti della diretta. Molti, come si può leggere dai diversi commenti lasciati su Twitter, non avrebbero apprezzato la scelta della naufraga di non indossare il reggiseno. Dopo il tuffo in acqua la maglietta bagnata ha davvero lasciato poco spazio all’immaginazione, e questo sarebbe stato giudicato da molti di cattivo gusto.