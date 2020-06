Taylor Mega chiede scusa a Barbara d’Urso: pace fatta tra le due

Taylor Mega e Barbara d’Urso hanno fatto pace: cosa era successo tra le due

È tornato il sereno tra Taylor Mega e Barbara d’Urso. Quest’ultima aveva deciso di non ospitare più la web influencer nelle sue trasmissioni dopo aver appreso di una foto della giovane contro le forze dell’ordine. La scelta aveva infastidito parecchio Taylor che invece, poche ore prima dell’annuncio di Barbarella, aveva espresso il desiderio di lasciare il mondo della televisione per dedicarsi a quello del cinema. Uno scontro in tv che ha poi portato la Mega a lamentarsi della conduttrice napoletana su Instagram fino ad ottenere un Tapiro d’oro da Striscia la notizia. A distanza di mesi la situazione è cambiata e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha chiesto scusa a Carmelita, che l’ha riaccolta a Live-Non è la d’Urso nella puntata in onda su Canale 5 domenica 7 giugno 2020.

Barbara d’Urso perdona Taylor Mega a Live-Non è la d’Urso

“Taylor mi ha chiesto scusa. Ha ribadito la sua stima verso di me e verso le forze dell’ordine”: con queste parole Barbara d’Urso ha spiegato al suo pubblico il ritorno della Mega a Live-Non è la d’Urso. “Questo studio mi è mancato molto”, ha aggiunto sorridente la 25enne, che dopo l’Isola dei Famosi ha trovato “un porto sicuro” in tv proprio grazie a Barbarella. E Taylor – vero nome Elisa Todesco – ha approfittato della nuova ospitata per difendersi dopo le pubblicità truffa in cui è rimasta coinvolta. Nei mesi scorsi la Mega ha infatti pubblicizzato dei prodotti che non sono mai arrivati ai follower che sono corsi ad acquistarli.

Taylor Mega mette i suoi legali a disposizione dei fan

Dopo che il caso è stato sollevato da Striscia la notizia, Taylor Mega ha deciso di agire per vie legali contro le aziende che hanno usato la sua immagine per creare truffe e imbrogli. Di più: la modella ha scelto di mettere i suoi avvocati a disposizione di quei fan che non hanno mai ricevuto certi prodotti. Una class action per dare un aiuto concreto dopo la terribile figuraccia di queste settimane.