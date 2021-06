Taylor Mega ha un nuovo fidanzato: è un altro rapper, ecco chi è

La bionda influencer è stata beccata in dolce compagnia dopo la rottura con Tony Effe e le foto non lasciano spazio ai dubbi

Taylor Mega ha un nuovo fidanzato e si tratta, anche questa volta, di un rapper. A segnalarlo è il nuovo numero di oggi del settimanale Chi, che ha paparazzato l’influencer in dolce compagnia. Chi è il ragazzo che è entrato nel cuore di Taylor? Si tratta del rapper Sacky. Dunque, nessun ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Tony Effe. In molti avevano pensato che tra loro fosse tornato il sereno e, invece, ora la bionda influencer sembra aver ritrovato l’amore a fianco a Sacky.

Le foto condivise dalla rivista diretta da Alfonso Signorini non lasciano alcun dubbio. Infatti, Taylor appare felice a fianco del rapper, con cui cammina tenendosi la mano per le vie di Milano. Non solo, è possibile vederli seduti in un chiosco in teneri atteggiamenti a gustarsi un kebab: lei tiene appoggiata la testa sulla spalla di lui. Infine, c’è la foto che va a confermare questa love story: un bel bacio appassionato. L’influencer 27enne così volta pagina e ritrova l’amore. Ma chi è Sacky il nuovo fidanzato di Taylor Mega?

Si tratta di una giovane promessa del mondo rap. Nato a Milano e di origini marocchine, ha 19 anni. Dunque, con l’influencer hanno ben 8 anni di differenza. Ma si sa, al cuore non si comanda e l’età passa in secondo piano. Il vero nome di Sacky è Abou El Hassan e, come riporta anche il settimanale, ha alle sue spalle un passato difficile. Proprio attraverso la musica sta tentando di mettere da parte ciò che ha vissuto. Le foto pubblicate oggi dalla rivista parlano chiaro: Taylor e Sacky sono una coppia.

Già qualche settimana fa, i fan avevano intuito qualcosa. Sul suo profilo di Instagram, lei aveva condiviso una foto che la ritraeva insieme al rapper. I fan di quest’ultimo l’hanno subito riconosciuto, ma da parte loro non era arrivata alcuna conferma o smentita. Proprio nel locale in cui sono stati beccati da Chi, la coppia era stata avvistata da un ragazzo, secondo quanto riporta Rebelmag.

Le foto, fino a questo momento, lasciavano comunque spazio ai dubbi. Poteva tranquillamente trattarsi di un’uscita amichevole. Il bacio appassionato e la passeggiata mano per la mano è l’effettiva conferma di questa nuova relazione di Taylor Mega, dopo la rottura con Tony Effe.