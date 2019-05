Taylor Mega: il nuovo fidanzato è un milionario iraniano? L’indiscrezione

Taylor Mega ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione sul milionario iraniano che non vuole essere citato

Un nuovo amore starebbe tenendo al momento impegnata Taylor Mega. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, stando a quando riportato nell’ultimo numero del settimanale Chi, si sarebbe fidanzata recentemente. Lui sarebbe un milionario iraniano più grande di lei che, però, avrebbe imposto a Taylor il silenzio assoluto sulla loro relazione. L’uomo sembrerebbe non gradire il gossip e, per questo motivo, all’influencer è stato chiesto di mantenere un basso profilo sulla questione e di non parlare di questa storia né in tv o sui giornali e né tanto meno sui social.

Taylor Mega, dopo aver preso parte a l’Isola dei famosi, tornata dall’Honduras è anche ritornata single. Adesso, come riportato nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, un altro uomo avrebbe rubato il cuore dell’ex naufraga. Di lui si sa che è un milionario di origine iraniana e che, come anticipato sopra, non è particolarmente propenso ad apparire nelle riviste di gossip. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, inoltre, Taylor Mega starebbe trascorrendo le sue vacanze in Vietnam proprio con lui. Lei, intanto, sulla questione non si è ancora espressa.

Taylor Mega e Biondo sono stati insieme? L’ex allievo di Amici commenta: “Pura fantascienza”

Di recente riviste e siti di gossip avevano parlato di un presunto flirt tra Taylor Mega e il rapper Biondo. A smentire questa notizia, qualche settimana fa, c’ha pensato però l’ex allievo di Amici in persona. Biondo, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha pure definito il tutto come “Pura fantascienza”.