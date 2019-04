Taylor Mega si svela: nuova confessione sul passato e sulla droga

Taylor Mega si svela: arriva la nuova confessione sul passato e sulla droga. “Ho avuto la prova dell’esistenza di Dio”

Taylor Mega torna a parlare del suo passato e dell’uso di droga. La nota influencer, che si è fatta conoscere al grande pubblico televisivo grazie alla partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, si è concessa ai suoi fan del web e ha affrontato nuovamente il tema delle sostanze stupefacenti. Un argomento non inedito per la 25enne nata a Udine. Già durante la sua ospitata a Verissimo di qualche mese fa, aveva infatti confidato senza se e senza ma di essere caduta nel vortice della droga in passato, arrivando addirittura ad assumere eroina. Poi la svolta e la forza di dire basta.

“Ho avuto una forza interiore che era come se avessi ricevuto una spinta da qualcuno”

A rimettere sul tavolo la questione della droga è stato un fan, che ha chiesto a Taylor come abbia fatto a uscire dal vortice della dipendenza. “Ad oggi posso dire sempre di più che sono stata molto fortunata“, ha esordito l’influencer in una Stories Instagram che poi ha spiegato in che modo riuscì a emergere da quel periodo buio: “Ho avuto una forza interiore che era come se avessi ricevuto una spinta da qualcuno. Credo in Dio e credo di aver avuto la prova della sua esistenza proprio in quella circostanza“. Le parole della Mega vanno ad aggiungersi a quelle dichiarate a Verissimo dove fornì altri particolari della vicenda: “Ho passato un periodo molto difficile da ragazza. Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il fidanzato di cui ero molto innamorata, sono andata in down totale e mi sono buttata sulle droghe pesanti”.

L’influencer e i sei mesi bui

Di fronte a Silvia Toffanin, Taylor ha confessato di aver persino assunto eroina e che il “down totale è durato sei mesi”. Poi la faticosa risalita: “Inizialmente ho provato l’astinenza e il malessere che provi in quei momenti è devastante, ma dopo altri tre mesi ne sono uscita totalmente“. L’influencer, sempre a proposito di quei giorni tribolati, ha confidato di arrivare addirittura a pensare al suicidio: “Mi è capitato di pensare che non avesse più senso vivere anche se poi non l’ho mai messo in pratica”.