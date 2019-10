Taylor Mega: i motivi della rottura con Giorgia. “Io escort? No, artista”

Taylor Mega, giù la maschera: i motivi della rottura con Giorgia Caldarulo e i rapporti attuali con Erica Piamonte. “Io escort? No, artista”

Taylor Mega, giù la maschera. L’esplosiva influencer ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000, facendo chiarezza sulla sua vita privata che in questi giorni è stata chiacchieratissima per via della relazione con Giorgia Caldarulo. Un rapporto naufragato di recente che ha sollevato parecchi dubbi. Infatti sono state diverse le voci che hanno sostenuto che il legame sia stato ‘finto’, studiato a tavolino per finire sulle copertine della cronaca rosa. Versione che Taylor continua a rigettare. La giovane friulana è tornata poi a rispondere agli spifferi che la vorrebbero impegnata nel ‘ruolo’ di escort.

“Io escort? A tal proposito ho risposto già: non sono una escort”

Taylor manipolatrice? “Che c’è di male ad essere manipolatrice? In questo mondo o sei predatore o preda. Il problema quindi non è che io sia o meno una manipolatrice, ma che ci siano persone che si fanno manipolare. Sono sempre vera. Passi tutto quello che hanno detto, ma bugiarda no. Mai”. Si passa al tema escort: “Io escort? A tal proposito ho risposto già: non sono una escort. Con la persona che me l’ha detto, poi, siamo diventate amiche. Conoscendomi si è ricreduta sul mio conto. Diciamo che sono un’artista”. L’influencer prosegue definendosi una ribelle, una ragazza “fuori dagli schemi.”

“Ora sono single e va bene così. Faccio fatica a dedicare del tempo a persone che non sono io”

Inevitabile che si giunga anche a parlare di Giorgia Caldarulo. Perché la relazione è finita? “Io sono così. Ho tanti flirt. Ci provo a stare in una relazione, ma poi non ci riesco. Ora sono single e va bene così. Faccio fatica a dedicare del tempo a persone che non sono io.” Nelle scorse ore si è anche molto parlato di un suo riavvicinamento con Erica Piamonte. “Con Erica vorrei recuperare il rapporto che avevamo. Giorgia? Quando si sono diffuse le notizie mia madre l’ha saputo, ha pianto”. Non resta che attendere i prossimi gossip roventi dell’influencer. Nel frattempo non si placano le voci di coloro che l’ha criticano sostenendo che, attualmente, abbia dimostrato di saper solo far parlare di sé per questioni legate al chiacchiericcio mondano.