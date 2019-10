Taylor Mega lascia Giorgia e ci riprova con Erica: a breve l’incontro

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo non stanno più insieme: le parole di Erica Piamonte

Ora non ci sono più dubbi: Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate. Dopo i gossip degli ultimi giorni è stata la stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi a confermare la situazione. La web influencer ha ammesso che il rapporto è finito dopo solo un mese per una questione di incompatibilità. Una situazione che può capitare quando si parla di amori appena sbocciati e per questo Taylor ci ha tenuto a respingere ancora una volta le accuse di business. Ma dopo l’addio a Giorgia la Mega non è rimasta con le mani in mano. Come confessato da Erica Piamonte, Taylor ha ricercato l’ex concorrente del Grande Fratello con la quale spera di ricostruire presto qualcosa. Che sia amore o amicizia ancora non è chiaro ma intanto Taylor ha cercato di farsi perdonare regalando un vistoso mazzo di rose rosse ad Erica nel giorno del suo compleanno.

Presto Erica Piamonte e Taylor Mega si rivedranno

“Dopo il mio compleanno io e Taylor ci siamo sentite spesso perché lei ci tiene a riallacciare i rapporti, mi ha detto che ci tiene davvero. Mi ha dato tutte le sue spiegazioni e giustificazioni. Ovviamente per adesso a me questo non basta ma ci siamo sentite solo per telefono. Quindi molto presto ci vedremo di persona, penso che andrò a Milano“, ha confidato Erica Piamonte in alcune stories di Instagram, mostrando pure il bigliettino che accompagnava le rose rosse di Taylor Mega. “Volevo dirti tante cose in quell’ascensore quando ti ho rivista , ma la situazione non lo consentiva. Non so quando né dove, ma so che siamo destinate a tornare insieme, come coppia o come amiche. Il destino ci ha legato e al destino non si sfugge”, ha scritto la 25enne.

Nessun commento da parte di Giorgia Caldarulo

Intanto Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne, non ha proferito parola sulla questione. Nessun commento su Taylor o Erica ma solo tanti video e post social sulla sua vita quotidiana. Giorgia ha inoltre di recente festeggiato i suoi 22 anni a Milano con una cara amica.