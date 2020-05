Taylor Mega, il legame con la moglie di Bonolis e il passato: “Mi son persa”

Taylor Mega inedita, l’intervista con il fidanzato di Simona Ventura: il legame con la moglie di Bonolis e il passato delicato (“Ho avuto uomini manipolatori, mi facevo di eroina”)

Taylor Mega si confida. La celebre influencer, in una lunga chiacchierata con il giornalista Giovanni Terzi (fidanzato di Simona Ventura e firma di Libero Quotidiano), si è raccontata a ruota libera. Il successo, il presente, il futuro, ma anche il passato non semplice. Taylor ha dichiarato di aver fatto uso persino di eroina prima di raggiungere la popolarità. Una debolezza che imputa anche alle violenze subite da “uomini manipolatori” incontrati da giovanissima, quando aveva solo 15 anni. Mega è poi tornata al presente, parlando della quarantena vissuta con il compagno Tony Effe.

Taylor Mega: “In quel periodo mi sono persa completamente”

“A me è capitato di avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l’ho vissuta da ragazzina, quando a 15 anni ero fidanzata con un ragazzo di 18″, racconta Taylor che aggiunge: “In quel periodo mi sono persa completamente… Si instaura un rapporto malato tra vittima e carnefice che è difficile da dissolvere”. A questo punto arriva una confessione molto delicata: “Io avevo iniziato a farmi di eroina e di droga, lui era violento ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso”. L’episodio l’ha segnata, ma le ha anche portato degli insegnamenti: “Mi ha insegnato a essere diffidente dagli uomini gelosi e possessivi, quelli che non ti fanno vivere la tua vita, quelli che la vogliono stravolgere”. Oggi è vicina a Tony Effe. A proposito, come è stata la quarantena con lui? “Posso solo dire che assieme abbiamo passato una buona quarantena”.

“Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, l’unica a sostenermi disinteressatamente”

Taylor ha inoltre parlato dei suoi modelli da seguire. Due in particolare: Kim Kardashian e Monica Bellucci. Tanta stima anche per Chiara Ferragni, un suo “modello per come ha saputo fare impresa”. Infine miele per la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che è stata l’unica ad averla aiutata nel mondo dello spettacolo in modo disinteressato: “Lei è stata davvero stupenda e mi ha sempre sostenuto senza alcun interesse e solo per amicizia”.