Sonia Bruganelli e l’intimità con Paolo Bonolis: frecciatina ‘di letto’

Sonia Bruganelli a ruota libera, il rapporto privato e intimo con Paolo Bonolis: “La passione non è più la stessa” e la simpatica frecciatina ‘di letto’ sul conduttore

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: la complicità resta, la passione sfiorisce un poco. D’altra parte, dopo molti anni passati assieme non potrebbe essere altrimenti. A raccontarlo è proprio la moglie del conduttore in forza a Mediaset, che si è svelata al settimanale Chi (in edicola da domani mercoledì 11 dicembre 2019). Una chiacchierata ‘privata’, dove si è anche toccato il tasto intimità. E a tal proposito Sonia, tra il serio e il faceto, non ha nemmeno mancato di lanciare una simpatica frecciatina al marito, con il quale continua a condividere un rapporto solido, fatto di stima, affetto e passioni comuni.

“È normale che l’amore prenda un’altra piega, sarebbe da folli pensare che tutto resti immutato nel tempo”

“Mio marito dice di essere il più romantico della coppia, ma in realtà io lo sono stata quando lui non lo era”, spiega la Bruganelli al magazine diretto da Alfonso Signorini. E la passione? Resta comunque intatta oppure sente l’incedere del tempo? “All’inizio di ogni rapporto c’è solo chimica – riflette – e non si può pretendere la stessa passione dopo tutti questi anni.” Spazio quindi a una frecciatina spassosa nei confronti di Bonolis. Questione di ‘letto’: “Anche perché, detto tra noi, Paolo rischierebbe di fare una brutta fine”. L’imprenditrice aggiunge: “È normale che l’amore prenda un’altra piega, sarebbe da folli pensare che tutto resti immutato nel tempo. La differenza la fa l’intelligenza e la complicità tra i due. Poi, ogni coppia ha il suo segreto. Il nostro? Ci ignoriamo serenamente”.

Sonia e quel “cinismo estremo” di Paolo che non riesce a digerire

“Scherzi a parte, alla base del nostro rapporto c’è una complicità non indifferente, diverse passioni comuni e una serie infinita di risate, oltre all’obiettivo più importante: il bene dei nostri figli”, narra sempre Sonia che tuttavia, nonostante gli anni trascorsi al fianco di Bonolis, continua a non digerire un lato del suo carattere. Qual è? “Il cinismo estremo”.