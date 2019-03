Il lavoro di Taylor Mega: l’influencer svela la sua giornata tipo

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi e una breve vacanza a Sharm el Sheik, Taylor Mega è tornata alla sua quotidianità. Quella fatta di Instagram, bikini, sport e ricchezza. In un’intervista rilasciata al settimanale Vero l’ex fiamma di Briatore ha svelato la sua giornata tipo. Giornata che, come ammesso dalla stessa Taylor, inizia sempre alle 8 con una colazione veloce. “Navigo su Instagram e apro WhatsApp. Poi mi dedico ai miei appuntamenti di lavoro, quindi vado in palestra e mi concedo i miei trattamenti beauty. Poi passo a scattare le foto e mi metto a creare i contenuti per Instagram”, ha spiegato la Mega. Subito dopo ci sono vari meeting e conference call e la cena fissata alle 22.

Taylor Mega e il suo rapporto con la ricchezza

“In Italia purtroppo la ricchezza viene demonizzata. Io, al contrario, la vedo come un risultato, un traguardo: se non rubi i soldi a nessuno ma ti impegni e lavori sodo, direi che ambire ad avere dei risultati diventa un pregio”, ha ribadito Taylor Mega, che si definisce determinata, senza scrupoli e senza filtri. “La mia paura più grande? È quella di diventare povera e sconosciuta!”, ha aggiunto la 25enne.

Taylor Mega sogna matrimonio e figli

Oltre a guadagnare più soldi, Taylor Mega spera un giorno di diventare moglie e madre. “Nozze e figlio? Penso che siano nei piani di qualsiasi donna. Ma non in questo momento”, ha puntualizzato Mega, single da qualche mese dopo la fine della storia d’amore con Tony Effe.