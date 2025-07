Taylor Mega indagata per estorsione: cifra folle per un paio di orecchini

Una brutta storia quella che coinvolge Elisia Todesco, conosciuta al pubblico con il nome di Taylor Mega. L’influencer è indagata per estorsione e diffamazione ai danni dell’ex fidanzato. Al centro della diatriba ci sarebbero un paio di orecchini che la Todesco avrebbe preteso di tenere per una cifra da far girare la testa.

Taylor Mega non è nuova a scandali, spesso e volentieri è stata oggetto di chiacchiericci per alcune sue dichiarazioni o frequentazioni. L’ultima in ordine di tempo quella presunta con Fedez mentre il rapper era ancora sposato con Chiara Ferragni (a detta sua in realtà erano una coppia aperta, smentita categoricamente dalla Ferragni). Ma finché si parla di gossip è un conto, questa volta la storia parrebbe seria. La Procura di Milano ha inserito l’influencer nel registro degli indagati a seguito di un presunto caso di estorsione risalente all’Agosto 2024. L’ex fidanzato di Taylor rivela di aver subito intimidazioni per ritirare la richiesta di restituzione di un paio di orecchini regalati all’influencer nel corso della loro relazione. Ma c’è ben altro.

Taylor Mega indagata, l’ex fidanzato minacciato da un ”sedicente malavitoso”

Chi segue i social di Taylor Mega ha già sentito parlare di questa relazione turbolente con un 38enne residente nel Regno Unito. Spesso, nelle sue storie Instagram, la Todesco ha denunciato l’ex per atteggiamenti tossici, chiamandolo senza altri giri di parole ”stalker” e ”pazzo”. Ora però la situazione si sta ribaltando. L’uomo ha denunciato l’influencer per diffamazione per questi contenuti sui suoi confronti ma ha rivelato di aver subito pressioni per un paio di orecchini. Stando a quanto riporta il pm che segue il caso, l’uomo sarebbe stato minacciato da un personaggio che si è presentato come ”membro di una famosa famiglia calabrese”, ingaggiato proprio da Taylor Mega. Il ”sedicente malavitoso” ha fatto pressioni all’uomo affinché non chiedesse indietro a Taylor un paio di orecchini dal valore di 50 Mila Euro.

Oltre agli orecchini dalla cifra astronomica, i due ex si stanno contendendo anche una carta di credito. La difesa di Taylor però fa sapere che in realtà l’uomo è stato sì ingaggiato, ma non per fare pressioni o intimidazioni, ma anzi, per restituire proprio questi orecchini e la carta di credito così da mettere un punto alla loro relazione, come un tramite insomma. Due versioni completamente opposte che dovranno essere confrontate in sede di giudizio.