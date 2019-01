Taylor Mega in lacrime: la Marcuzzi si ricrede, la sorpresa della madre

Taylor Mega all’Isola dei Famosi sorprende tutti anche Alessia Marcuzzi

Taylor Mega all’Isola dei Famosi, questa settimana, è riuscita a sorprende tutti. Le sue ultime confessioni hanno lasciato un po’ tutti senza parole. La naufraga ha avuto il coraggio di raccontare di fronte alle telecamere di avere avuto un passato turbolento, a causa della tossicodipendenza. Ammette di essere riuscita a salvarsi da questa pericolosa situazione da sola, ma di avercela fatta. Questa sua confessione così inaspettata ha calpito non poco anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice, nel corso della prima puntata, ha mostrato non pochi dubbi su Taylor. Infatti, nel corso di questa settimana la modella è stata spesso protagonista di diverse critiche. Ma durante questa seconda serata, la stessa Alessia ammette di essersi quasi ricreduta sul suo conto. Secondo la conduttrice la naufraga è riuscita a tirare fuori la parte più forte di se stessa e di questo ne è contenta. Ed ecco che il programma decide così di fare una sorpresa a Taylor, che può rivedere sua madre attraverso un videomessaggio.

Isola dei Famosi, Taylor Mega e l’emozionante sorpresa della madre

Taylor confessa di essere preoccupata, a causa di quanto raccontato questa settimana sulla sua ormai passata tossicodipendenza, per la sua famiglia. La modella afferma che la madre non conosceva questo suo problema e teme di poterla far soffrire. Ma ecco che in un videomessaggio la donna, Letizia, rivela alla figlia di essere fiera di lei. Non solo, le consiglia di divertirsi e di pensare ai ricordi più divertenti della sua infanzia. “Lì sei sincera e sei la mia bambina. Ti seguiamo in tutto e per tutto, ti aspettiamo vincente”, conclude Letizia. Taylor non può trattenere le lacrime e subito dopo arriva un’importante chiamata per lei. Improvvisamente la modella sente nuovamente la voce della madre che cerca di rassicurarla: “Tacere non vuol dire non sapere”. Probabilmente la donna si riferisce al periodo buio passato da Taylor tempo fa.

Taylor Mega all’Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi la ringrazia

La naufraga rivela che in questi anni la sua famiglia è stata la sua forza. Proprio grazie a loro è riuscita a superare un periodo così buio, ora è felice di poter vivere questa importante esperienza in Honduras. Taylor, pertanto, spera di poter restare più di tre settimane. Prima di chiederle di tornare dai suoi compagni, Alessia ci tiene a ringraziarla per essere riuscita a parlare di questo suo problema.