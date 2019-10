Taylor Mega e Giorgia Venturini in guerra, scatta la diffida: la reazione

Giorgia Venturini rivela di aver diffidato Taylor Mega a Pomeriggio 5: cosa sta succedendo

Giorgia Venturini e Taylor Mega sono ormai in guerra! Le due si sono conosciute in occasione dell’Isola dei famosi, ma al momento non scorre buon sangue fra loro. Tutto è cominciato con una rivelazione di Giorgia su Taylor: secondo la prima, infatti, la Mega le avrebbe proposto durante l’Isola di baciarsi per fare scandalo. Giorgia ha capito che avrebbero dovuto fidanzarsi per finta, solo per far parlare di sé. Ed è una storia molto simile a quella che si sta attribuendo in queste settimane a Taylor Mega e Giorgia Caldarulo! La versione dei fatti della Venturini è stata confermata da Sarah Altobello oggi a Pomeriggio 5, dove Giorgia è intervenuta per fare delle precisazioni. E non solo. Secondo Sara, inoltre, l’amica non avrebbe motivo di intervenire su questo gossip con lo scopo di ottenere visibilità, visto che ha un suo lavoro e una sua carriera da giornalista.

Pomeriggio 5, Giorgia Venturini su Taylor Mega: “Ho fatto una prima diffida”

Taylor e Giorgia si sono scontrate a Domenica Live, una battaglia senza esclusione di colpi. Oggi da Barbara d’Urso la Venturini ha raccontato: “Domenica ho detto quello che dovevo dire sulla signora Todesco. Sia in diretta e abbiamo sentito che ha fatto affermazioni che hanno un rilievo penale. Anche dopo la diretta, lei sui suoi social si è esposta contro di me in maniera molto pesante”. Proprio per questo motivo, la Venturini ha deciso di diffidare Taylor: “Mi sono dovuta confrontare con i miei legali e ho fatto una prima diffida sotto loro consiglio verso Taylor. Adesso saranno loro a decidere quali saranno le prossime azioni”. Dalla diffida si arriverà alla querela? Intanto è arrivata la reazione di Taylor Mega!

Taylor Mega risponde a Giorgia Venturini, la reazione alla diffida

L’influencer, con velata ironia, ha pubblicato dei video su Instagram in cui era in macchina. Sui video ha aggiunto questa scritta: “Come reagisco alle vostre denunce”, sul primo mentre ballava spensierata. Su un secondo video, invece, ha aggiunto: “Mi ci pulisco…”. Un modo come un altro per far capire che non è affatto preoccupata di questa diffida di Giorgia Venturini.