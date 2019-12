Taylor Mega: “Bel Natale di M…” Furto nella sua casa di Milano. Cosa è accaduto la sera del 25 dicembre

Brutta sorpresa per Taylor Mega, al secolo Elisa Todesco (26 anni): durante la sera di Natale dei ladri si sono intrufolati nella sua abitazione a Milano (zona Brera), mettendo a segno un furto. Al momento dello svaligiamento dell’appartamento, la giovane friulana non era in casa, trovandosi lontano dal capoluogo lombardo. Mentre era in corso la rapina è scattato l’allarme e una delle condomini del palazzo ha avvertito la polizia. A riportare la news e la dinamica di quanto accaduto è stato IlMessaggero.it che ha fatto inoltre sapere che ora Taylor si sta occupando di quantificare i danni subiti. “Sembra che nell’abitazione non manchi molto”, si legge sempre sul sito del quotidiano romano.

Taylor Mega: i malviventi le rovinano il Natale

“Bel Natale di m…”, ha scritto l’influencer in una sua Stories Instagram, evidentemente riferendosi al furto della sua abitazione. E pensare che solo qualche ora prima l’esplosiva Taylor appariva sul medesimo social con delle foto molto piccanti, vestita da Babbo Natale in versione molto sensuale: sorrisi, gioia e ‘pepe’ per la festa più sentita dell’anno. Peccato che a rovinare il clima spensierato ci sia stata la notizia della rapina. Nei prossimi giorni si saprà con più certezza a quanto ammonta il bottino che i malviventi sono riusciti a trafugare dalla casa della modella.

Taylor Mega, un 2019 fatto di successi e discussioni

Al netto delle sventure natalizie, per Taylor Mega è stato un anno pieno di successi. L’influencer negli ultimi dodici mesi è stata chiacchieratissima, raggiungendo una popolarità elevata. Sui social è divenuto uno dei personaggi del momento, ma anche in televisione è andata fortissimo, essendo diventata una delle giovani più ricercate dal piccolo schermo. Una delle ultime sue apparizioni, che ha fatto molto discutere, è stata a #cr4 La repubblica delle donne. Nel programma di Piero Chiambretti, in onda su Rete 4, è stata protagonista di una pesante lite verbale innescatasi con Antonella Elia.