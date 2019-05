Taylor Mega vuota il sacco: “fidanzati solo per celare d’essere gay”

Taylor Mega, dichiarazioni pesanti: “Ho scoperto donne e uomini che fingono di essere qualcun’altro”. Le parole dell’influencer su personaggi dello spettacolo: “Fidanzamenti solo per nascondere di essere gay”

Come è noto Taylor Mega non è certo un personaggio che ha problemi a dire la propria. La nota influencer, che di recente si è anche fatta conoscere al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato all’Isola dei Famosi 2019, oggi ha tuonato su alcune dinamiche del mondo dello spettacolo. Taylor, nella fattispecie, ha toccato un argomento molto delicato, quello cioè che riguarda gusti sentimentali e relazioni private. E lo ha fatto a modo suo, ossia con parole alquanto colorite e, usando un eufemismo, di non difficile interpretazione.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi con chi ce l’ha?

“Negli ultimi anni ho scoperto che un sacco di donne, ma anche tanti uomini, fingono di essere qualcun’altro solo per prendere maggiori consensi”, scrive Taylor tra le sue Instagram Stories. “E non sto parlando solo del personaggio Instagram – prosegue – Tutti falsi per nascondere cose che non sono politically correct“. A cosa si riferisce Mega? “Dalla chirurgia alla sco…ata comoda, dalla storiella con la tipa/o solo per moda, al fidanzamento ufficiale solo per nascondere di essere gay”. Non è ben chiaro a chi si sia rivolta l’influencer, visto che non ha fatto alcun nome. Quel che ha fatto è stata invece una promessa.

Taylor Mega e la promessa fatta ai fan: “Non cambierò”

“Questa è una promessa che vi faccio. Non sarà qualche trasmissione, il successo o qualche brand in più a cambiarmi“, scrive sempre Taylor. “Non ho mai nascosto nulla e preferisco essere giudicata male da persone che non capiscono un c…. piuttosto che indossare una maschera“, conclude l’ex naufraga. Resta da capire se il suo sfogo sia diretto a qualcuno in particolare o se sia soltanto un pensiero generale. D’altra parte di casi di relazioni nascoste, tradimenti, rapporti celebrati per la ‘notorietà’ e altro, la storia dello spettacolo ne è piena. Anzi, è proprio zeppa.