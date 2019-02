Taylor Mega dopo l’Isola: messaggio social, nuove verità a Pomeriggio 5

Isola dei Famosi, Taylor Mega torna sui social: l’annuncio dell’ex naufraga e le parole dell’amica a Pomeriggio 5

Taylor Mega è tornata in Italia. Dopo la diretta di ieri sera, 3 Febbraio 2019, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha condiviso sui social uno speciale messaggio per i suoi followers. La giovanissima influencer ha ringraziato tutte le persone che l’hanno sostenuta in questa breve ma intensa esperienza vissuta in Honduras. Sul proprio profilo Instagram la sensuale bionda ha fatto sapere che l’industria è tornata e che a vincere siano stati tutti i suoi fan. La ragazza è tornata a casa circondata da non poche polemiche. Una tra tutte è quella nata attorno alle ormai famosissime tre settimane.

Taylor Mega dopo l’Isola dei Famosi: il messaggio ai fan e le difese della migliore amica da Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha ospitato a Pomeriggio 5 la migliore amica di Taylor Mega. La ragazza in questione era presente nel discusso video in cui si lasciava presumere che Taylor avesse avuto intenzione di restare all’Isola per sole tre settimane. L’amica Alina dell’ex naufraga ha voluto chiarire la questione in diretta tv nello studio della Carmelita nazionale. “Era un suo obiettivo personale, poi non sappiamo nulla di quell’orologio. Ci riprendeva un nostro amico, ma l’orologio non è nostro. Non sappiamo perché. Non c’è nient’altro di aggiungere, questo era un suo obiettivo personale. Si è espressa male.” In studio era presente anche Roger Garth, il modello che ha lanciato delle precise accuse nei confronti della Mega e del video apparso sui social. Il giovane è tornato a ribadire di essere venuto a conoscenza di una serata programmata per fine Febbraio, affermando anche di non avere paura delle minacce ricevute sui social.

Isola dei Famosi, Taylor Mega di nuovo in Italia: annuncio social

E mentre a Pomeriggio 5 si continuava a discutere sull’onestà di Taylor, la diretta interessata ha pubblicato il suo primo post dopo l’Isola. “È bastata una settimana ma i veri vincitori siete voi! L’INDUSTRIA È TORNATA! Vi amo.Abbiamo vinto insieme. È stata una settimana dur. Si è parlato tanto di noi, abbiamo fatto vedere a tutti che cos’è l’industria. Ringrazio l’industria per avermi sostenuto, siete stati tantissimi, siete stati bravissimi!”