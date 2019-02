Taylor Mega: i chili persi all’Isola dei Famosi e l’amore per Tony Effe

Taylor Mega è dimagrita dopo l’Isola dei Famosi

Nonostante sia stata la prima eliminata dell’Isola dei Famosi 2019 Taylor Mega è dimagrita. In Honduras la web influencer ha perso ben tre chili, come confessato a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin la 23enne si è detta molto felice e serena, soprattutto perché grazie al programma è riuscita a mostrarsi per quella che è. Nel corso dell’intervista non ha dimenticato di ringraziare il fidanzato Tony Effe, membro della Dark Polo Gang, con la quale Taylor è fidanzata da circa tre mesi. “Sono molto innamorata. Sono molto felice di questa relazione. Lui è una persona che mi accetta per quella che sono, senza filtri”, ha detto la Mega, il cui vero nome è Elisia Todisco.

Taylor Mega difende l’ex fidanzato rapper Sfera Ebbasta

Seppur felice con Tony Effe, Taylor Mega a Verissimo ha speso dolci parole per il suo ex fidanzato Sfera Ebbasta. La nostra storia è durata due mesi. È una bella persona e mi è dispiaciuto quando l’hanno attaccato. Io sono contro le droghe ma ognuno sceglie il proprio linguaggio. L’hanno bersagliato in tutti i modi nei giorni successivi ma è stata una tragedia anche per lui. Non è stata colpa sua ma della discoteca che non ha salvaguardato le persone dentro il locale, riempiendolo il doppio solo per guadagnare e non adottando le norme di sicurezza. Nel 2019 è inaccettabile questa cosa”, ha confidato la modella.

Taylor Mega e la droga: il difficile passato della web influencer

A Verissimo Taylor Mega ha parlato della tossicodipendenza, che è riuscita a superare grazie alla sua forza di volontà. “Inizialmente ho provato l’astinenza e il malessere che provi in quei momenti è devastante, ma dopo altri tre mesi ne sono uscita totalmente. Anche perché mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo. Ce l’ho fatta da sola, mi si è attivato un meccanismo che mi ha permesso di eliminare dalla mia vita le persone con cui mi drogavo. Forse ho avuto un angelo che mi ha aiutato”, ha ammesso.