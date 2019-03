Taylor Mega contro Elettra Lamborghini e Pietro Tartaglione: il video sfogo

Taylor Mega contro Elettra Lamborghini e Pietro Tartaglione: l’ex naufraga si sfoga sui social

“Vi ho lasciati parlare, a breve parlo io”, così Taylor Mega ha annunciato ai propri follower l’intenzione voler dire la sua in merito ad alcuni fatti che, direttamente o indirettamente, l’hanno coinvolta in queste ore. Le persone su cui ha avuto da ridire sono state citate espressamente dall’ex naufraga dell’Isola dei famosi che, con una serie di video, ha voluto chiarire alcune cose. L’argomento del dibattere? Principalmente la sua relazione con Tony Effe. “Oggi mi avete segnalato che persone come Elettra Lamborghini e Pietro Tartaglione si sono espresse pubblicamente al riguardo di queste rotture” ha dichiarato Taylor. L’influencer ha usato il termine “rotture” al plurale perché, come ha spiegato dopo, anche lei ha visto cosa è successo tra Tartaglione e la De Lellis. Le rotture a cui si riferisce Taylor Mega, dunque, sono la sua e quella tra Irama e Giulia.

Taylor Mega a ruota libera: l’intervento a favore di Giulia De Lellis e contro Pietro Tartaglione

“A me fa piacere se loro vogliono dire la loro opinione su questi argomenti, perché comunque è qualcosa che faccio pure io. La cosa che mi urta è che queste persone si esprimano senza dire nome e cognome. Ma se dovete dire una cosa siate coerenti” ha dichiarato Taylor Mega su Instagram. L’ex naufraga, poi, tirando in ballo Giulia De Lellis ha aggiunto: “Voglio ringraziare anche tutte le persone che mi hanno segnalato il commento di Giulia De Lellis (a Pietro Tartaglione, ndr), perché mi trovo completamente d’accordo con lei. Questo conferma ancora una volta che su Instagram ci sono persone vere e persone che invece cambiano in base al trend del momento. Ci hanno accusato di aver pubblicato la nostra relazione su Instagram solo per fare un po’ di hype, un po’ di copertine, un po’ di foto. Ragazzi ma cosa ca..o state dicendo. Io sono real, sono come mi vedete al 100 per 100”.

Taylor Mega torna a parlare della fine della relazione con Tony Effe: ecco perché ha reso tutto pubblico

In merito alla decisione di rendere pubblica la sua relazione con Tony Effe (così come pubblico è stato l’annuncio della loro rottura), Taylor Mega ha in fine precisato: “Se mi innamoro di una persona, se comunque credo in una storia e se ci passo la maggior parte della giornata con questa persona, io mi sento di pubblicarla, la pubblico. Se poi però si intraprendono percorsi diversi, strade diverse e, comunque, la storia finisce, mi sento in dovere di condividerlo con tutte le persone che hanno supportato la coppia e che hanno creduto nella coppia come me”.