Taylor Mega, confessioni notturne: “Domani mattina cancello”, le domande

Non è la prima volta che Taylor Mega risponde a delle domande piuttosto scomode su Instagram, e anche oggi l’ha voluto fare con i suoi fan. Di notte. Con la premessa che di mattina avrebbe cancellato tutto. Effettivamente i follower si sono sbizzarriti con le curiosità ma questo non ha impedito all’influencer di rispondere comunque con la sincerità che la contraddistingue da sempre e di parlare anche di denunce, notti passate in questura, relazioni proibite e molto altro ancora. Non sappiamo se Taylor cancellerà davvero le storie tra non molto ma nel caso dovesse farlo il resoconto lo trovate qui (anche se magari risponderà ad altro nel corso della notte, chissà).

Taylor Mega tra denunce e notti in questura: le confessioni notturne dell’influencer

I follower sono passati da domande semplici – le hanno chiesto ad esempio se avesse mai “perso la dignità” dopo una serata o se avesse mai voluto fare la cantante -, e in tutti e due i casi la risposta è stata affermativa, a domande più invadenti: Taylor ha così ammesso di aver rischiato una denuncia aggiungendo che “qualcuna è in arrivo”; di aver fatto qualcosa contro la sua volontà (“Purtroppo sì”) sebbene non sia chiaro in che termini; di non aver mai commesso reati e di non essere mai finita in galera anche se è finita in questura “per una notte intera”. Non ci crederanno mai coloro che accusano Taylor di essere troppo provocante ma la ragazza ha anche sottolineato di non essersi mai innamorata di una persona sposata: “Rispetto – questa la risposta alla domanda – troppo le donne. Tutte”. Sempre parlando della sua vita privata Taylor ha raccontato di aver fatto chiodo schiaccia chiodo (non un peccato, diciamolo, perché spesso può servire a permettere di ricominciare).

Taylor Mega, domande scomode e strane: cos’altro le hanno chiesto

Ci sono state domande poi molto più sciocche – qualcuno le ha chiesto se avesse mai infilato una cannuccia “nel pe…e di qualcuno” – ma in questo caso si è innervosita: “Ma che c…zo di problemi hai?”, ha aggiunto al suo “no” secco. Tutti conosciamo la storia di Taylor, visto che la ragazza ha aperto il suo cuore all’Isola dei famosi e si è raccontata pure durante il Grande Fratello, ma almeno finora non aveva mai parlato di denunce, notti in questura e così via. Ci piacerebbe sapere inoltre a cosa abbia voluto far riferimento quando ha detto che “purtroppo ha fatto cose contro la propria volontà” ma magari sarà lei stessa a chiarire nei prossimi giorni o a parlarne quando vorrà.