Taylor Mega, forte confessione su presenza demoniaca: “Avevo paura”

Taylor Mega a Mattino 5: l’influencer confessa di essersi trovata di fronte a una presenza demoniaca

Una forte confessione quella che Taylor Mega fa oggi a Mattino 5. L’influencer, ospite nel salotto di Federica Panicucci, svela di essersi trovata di fronte a una presenza demoniaca. Il programma propone questa mattina un argomento abbastanza delicato, con racconti fatti dai vari ospiti. Morena Zapparoli confessa di avvertire ancora la presenza del marito Gianfranco Funari, mentre Serena Grandi rivela di riuscire a parlare ancora con sua madre, dopo la morte di quest’ultima. Ed ecco che la Panicucci passa la parola anche a Taylor, la quale fa un racconto particolare su un episodio avvenuto qualche tempo fa. Scendendo nel dettaglio, l’influencer confessa di non essere entrata in contatto con un defunto, ma con una presenza demoniaca. Il tutto sarebbe accaduto durante un periodo per lei molto difficile. Una confessione molto forte, che vede Taylor ancora abbastanza scossa per quanto ha dovuto affrontare quella notte.

Taylor Mega, il racconto delicato su un suo periodo buio: “È come se volesse prendersi la mia anima”

“Mi è successo di vedere una presenza demoniaca. Si strofinava le mani, è come se volesse prendersi la mia anima”, rivela Taylor a Mattino 5. Secondo quanto dichiara la stessa influencer, l’episodio sarebbe avvenuto proprio durante un periodo per lei buio. “Ad un certo punto mi sveglio e resto però immobile. Era una persona con un mantello e si strofinava le mani”, continua Taylor nel salotto della Panicucci. L’influencer racconta di aver sentito parlare di una condizione, in cui mentre dormiamo “la nostra coscienza si svela e il nostro corpo resta immobile”. Addirittura, Taylor confessa che le è successo di vedere il suo corpo dall’esterno.

Taylor Mega e la presenza demoniaca: l’influencer non nega di aver avuto paura

“Questa presenza demoniaca mi parlava con un alfabeto non italiano. Quando il corpo si è svegliato, ho dormito con la luce accesa, avevo paura”, conclude infine Taylor. Un racconto forte, che riguarda un periodo buio. Sembra che dopo essere riuscita ad superare la fase negativa della sua vita, ciò non sarebbe più accaduto. Intanto, l’influencer è attualmente protagonista del gossip. Al momento, non si sa che Taylor abbia già messo fine alla sua tanto discussa relazione con Giorgia Caldarulo.