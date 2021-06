Taylor Mega archivia Sacky: chi è il nuovo fidanzato Vittorio Scala

Nuovo amore per Taylor Mega. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è uscita allo scoperto con Vittorio Scala. I due si sono mostrati complici, sorridenti e affiatati più che mai sui social network. Al momento Taylor ha preferito non rilasciare delle dichiarazioni ufficiali in merito ma certe immagini valgono più di mille parole. La Mega ha dunque archiviato il rapper diciannovenne Sacky, che ha frequentato per un brevissimo periodo.

Chi è Vittorio Scala, il nuovo fidanzato di Taylor Mega? Come fa sapere Fanpage, l’uomo ha 38 anni – Taylor ne ha invece 27 – ed è originario di Desenzano del Garda. Ex pizzaiolo, da sempre è un appassionato della vita notturna. Passione che gli ha permesso di dire addio al lavoro in pizzeria e buttarsi a capofitto tra club e locali.

Vittorio è proprietario di una società che si occupa di night life e servizi, pubbliche relazioni, art direction, organizzazioni eventi e real estate. Scala è inoltre a capo di una seconda società che si occupa di patrimonio, gestione fondi e investimenti. Vive a Lugano, città dove Taylor Mega si è recata più volte nelle ultime settimane proprio per trascorrere del tempo col nuovo compagno.

Prima di incontrare Taylor Mega Vittorio Scala è stato legato per un periodo alla modella brasiliana Juliana Nepomuceno, volto delle campagne pubblicitarie di alcuni brand famosi in tutto il mondo. In una vecchia intervista Scala ha inoltre ammesso di voler seguire le orme del suo guru: Flavio Briatore.

Gli ex fidanzati famosi di Taylor Mega

Piccola curiosità: Taylor Mega ha avuto un breve flirt proprio con Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci. Flirt che ha acceso i riflettori del gossip sulla ragazza che è poi riuscita a entrare nel cast dell’Isola dei Famosi e a diventare opinionista di Barbara d’Urso.

Oltre alla liaison con Flavio Briatore Taylor Mega ha vissuto una storia d’amore importante con Sfera Ebbasta. Speciale e tormentato, invece, il legame con Tony Effe della Dark Polo Gang: i due si sono lasciati e ripresi più volte nel corso degli ultimi anni.